El catálogo de HBO Max se renueva este fin de semana del 10 al 12 de abril de este 2026 con dos producciones que prometen captar la atención de la audiencia: una de las series más influyentes de los últimos años y un thriller político galardonado que ha dado mucho de qué hablar; ambas apuestas combinan drama, tensión y giros intensos que las colocan entre los estrenos más esperados de abril.

“Euphoria” temporada 3

Por un lado, el próximo 12 de abril marca el regreso de “Euphoria", la aclamada serie que continúa explorando la vida de jóvenes marcados por excesos, relaciones complejas y emociones extremas. En esta nueva entrega, la historia avanza cinco años en el tiempo, mostrando a sus personajes en una etapa más madura, aunque lejos de haber alcanzado estabilidad.

Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, ahora mantiene una relación matrimonial con Nate, personaje de Jacob Elordi, sin embargo, la dinámica entre ambos se encuentra desgastada, con conflictos constantes que evidencian tensiones acumuladas.

En paralelo, Rue Bennett, encarnada por Zendaya, intenta rehacer su vida lejos de su pasado, trasladándose a una zona cercana a la frontera entre Estados Unidos y México, aun así, las deudas relacionadas con la venta de drogas la colocan nuevamente en una situación de riesgo.

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“Cónclave”

Por otra parte, el 10 de abril llega a la plataforma la película Cónclave, ganadora del Oscar 2025 a Mejor Guión Adaptado, dirigida por Edward Berger y basada en la novela de Robert Harris, la cinta se desarrolla tras la repentina muerte del Papa, hecho que desencadena uno de los procesos más herméticos del Vaticano.

La trama sigue al cardenal Thomas Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, quien asume la responsabilidad de organizar el cónclave. Lo que inicia como una ceremonia solemne pronto se convierte en un entramado de tensiones internas, disputas de poder y secretos que amenazan con sacudir los cimientos de la Iglesia.

Con estas dos propuestas, HBO Max apuesta por ofrecer un fin de semana cargado de drama, intriga y emociones intensas para todos los gustos.

Estrenos del fin de semana en HBO Max

10 de abril: Cónclave.

12 de abril: Euphoria (nueva temporada).

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Máxima.

DFT St. Louis.

Rooster.

The Comeback.

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Memorias de un asesino.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica .

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