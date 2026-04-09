El Grupo LEGO anunció el lanzamiento de una nueva colección inspirada en la saga “Jurassic World”, desarrollada en colaboración con Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta línea incluye siete nuevos sets diseñados tanto para niños como para coleccionistas adultos, con el objetivo de revivir la emoción y el universo de los dinosaurios a través del juego y la construcción.La nueva gama apuesta por integrar especies inéditas, misiones de rescate y escenas icónicas de la franquicia, combinando la creatividad con la narrativa cinematográfica, de acuerdo con la compañía, esta colección busca conectar con fans de todas las edades mediante experiencias de juego dinámicas y piezas de exhibición detalladas.Para el público infantil, de entre 4 y 9 años, se presentan sets que incluyen desde dinosaurios bebés hasta aventuras llenas de acción, como rescates en la selva, transportes de criaturas y enfrentamientos con especies como el T. rex, Spinosaurus y Mosasaurus, estos productos están diseñados para fomentar la imaginación mediante escenarios interactivos y personajes para el juego de roles.En el caso de los adultos, la línea se amplía con dos sets premium pensados para exhibición. Entre ellos destaca una detallada recreación del icónico Jeep Wrangler de la película original de 1993, así como un esqueleto fósil de Triceratops con más de mil piezas, dirigido a coleccionistas y entusiastas de la saga.Los detalles de diseño de Jeep, instantáneamente reconocibles, como la icónica parrilla frontal de siete ranuras, detalles dignos de exhibición y proporciones robustas, honran el papel del Wrangler en la pantalla como el vehículo de aventura definitivo. El set consta de 1,924 bricks de LEGO, lo que lo convierte en un imprescindible para los fans de Jeep, los cinéfilos y los coleccionistasEn cuanto a su disponibilidad, los sets ya pueden apartarse en preventa a través del sitio oficial de LEGO. La colección para adultos llegará al mercado en dos fechas: el 7 de mayo y el 1 de junio de 2026, mientras que los sets infantiles estarán disponibles a partir del 1 de agosto del mismo año.LEGO® Jurassic World Dinosaurio Bebé: Pteranodon (77977) LEGO® Jurassic World Camión de Transporte del T. rex Joven (77978) LEGO® Jurassic World Velocirraptor, Stegosaurus y Pteranodon: Misión de Rescate (77981) LEGO® Jurassic World Escape del Dinosaurio Spinosaurus (77982) LEGO® Jurassic World Ataque del Dinosaurio Marino Mosasaurus (77983) LEGO® Jurassic World: Jurassic Park Jeep® Wrangler (77984) LEGO® Jurassic World Fósiles de Dinosaurio: Triceratops (77985) * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA