El Grupo LEGO anunció el lanzamiento de una nueva colección inspirada en la saga “Jurassic World”, desarrollada en colaboración con Universal Pictures y Amblin Entertainment , esta línea incluye siete nuevos sets diseñados tanto para niños como para coleccionistas adultos, con el objetivo de revivir la emoción y el universo de los dinosaurios a través del juego y la construcción.

La nueva gama apuesta por integrar especies inéditas, misiones de rescate y escenas icónicas de la franquicia, combinando la creatividad con la narrativa cinematográfica, de acuerdo con la compañía, esta colección busca conectar con fans de todas las edades mediante experiencias de juego dinámicas y piezas de exhibición detalladas.

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LEGO de “Jurassic World” para niños y niñas

Para el público infantil, de entre 4 y 9 años, se presentan sets que incluyen desde dinosaurios bebés hasta aventuras llenas de acción, como rescates en la selva, transportes de criaturas y enfrentamientos con especies como el T. rex, Spinosaurus y Mosasaurus, estos productos están diseñados para fomentar la imaginación mediante escenarios interactivos y personajes para el juego de roles.

LEGO Jurassic World Dinosaurio Bebé: Pteranodon (77977), para mayores de 7 años. Construye y cuida a un bebé Pteranodon articulado. Esta construcción de 373 bricks incluye el snack favorito del dinosaurio: un delicioso calamar rojo.

CORTESÍA/ LEGO.

LEGO Jurassic World Camión de Transporte del T.rex joven (77978), para mayores de 4 años. Corre para transportar a un curioso y joven T.rex a un lugar seguro con un quad y un camión de transporte.

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LEGO Jurassic World Velocirraptor, Stegosaurus y Pteranodon: Misión de Rescate (77981), para mayores de 4 años. Asume el rescate definitivo en la selva con un helicóptero con cabrestante y personajes para el juego de roles

CORTESÍA/ LEGO.

LEGO Jurassic World Escape del Dinosaurio Spinosaurus (77982), para mayores de 9 años. Recrea la escena de Jurassic Park III, planeando la huida del arrasador Spinosaurus construido con bricks.

CORTESÍA/ LEGO

LEGO Jurassic World Ataque del Dinosaurio Marino Mosasaurus (77983), para mayores de 7 años. Lánzate al mar con un barco, un helicóptero, un dron submarino y un arpón mientras buscas a la criatura marina Mosasaurus.

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LEGO de “Jurassic World” para adultos

En el caso de los adultos, la línea se amplía con dos sets premium pensados para exhibición. Entre ellos destaca una detallada recreación del icónico Jeep Wrangler de la película original de 1993, así como un esqueleto fósil de Triceratops con más de mil piezas, dirigido a coleccionistas y entusiastas de la saga.

LEGO Jurassic World: Jurassic Park Jeep® Wrangler (77984) devuelve a la vida a uno de los vehículos Jeep más legendarios del cine. Esta recreación a gran escala y muy detallada captura el inconfundible Jeep Wrangler YJ de la película de 1993, ambientado en un entorno selvático construido para la aventura todoterreno.

Los detalles de diseño de Jeep, instantáneamente reconocibles, como la icónica parrilla frontal de siete ranuras, detalles dignos de exhibición y proporciones robustas, honran el papel del Wrangler en la pantalla como el vehículo de aventura definitivo. El set consta de 1,924 bricks de LEGO, lo que lo convierte en un imprescindible para los fans de Jeep, los cinéfilos y los coleccionistas

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LEGO Jurassic World Fósiles de Dinosaurio: Triceratops (77985) es un esqueleto fósil altamente detallado de 1,154 bricks de la especie triceratops, lleno de "easter eggs", una minifigura de LEGO y más. Una impresionante y espectacular adición a la ya existente colección de fósiles de LEGO Jurassic World.



CORTESÍA/ LEGO

En cuanto a su disponibilidad, los sets ya pueden apartarse en preventa a través del sitio oficial de LEGO. La colección para adultos llegará al mercado en dos fechas: el 7 de mayo y el 1 de junio de 2026, mientras que los sets infantiles estarán disponibles a partir del 1 de agosto del mismo año.

Precios de la colección de “Jurassic World” de LEGO

LEGO® Jurassic World Dinosaurio Bebé: Pteranodon (77977)

Edad: 7+

Precio: $599 MXN

Bricks: 373 N.º de producto: 77977

Dimensiones: Mide más de 14 cm de alto, 20 cm de ancho y 17 cm de profundidad.

Disponible: Lanzamiento el 1 de agosto de 2026 Preventa: 8 de abril de 2026

LEGO® Jurassic World Camión de Transporte del T. rex Joven (77978)

Edad: 4+

Precio: $699 MXN

Bricks: 115 N.º de producto: 77978

Dimensiones: Mide más de 9 cm de alto, 16 cm de largo y 7 cm de ancho.

Disponible: Lanzamiento el 1 de agosto de 2026 Preventa: 8 de abril de 2026.

LEGO® Jurassic World Velocirraptor, Stegosaurus y Pteranodon: Misión de Rescate (77981)

Edad: 4+

Precio: $1,099 MXN

Bricks: 171 N.º de producto: 77981

Dimensiones: Mide más de 18 cm de alto, 26 cm de ancho y 9 cm de profundidad.

Disponible: Lanzamiento el 1 de agosto de 2026 Preventa: 8 de abril de 2026

LEGO® Jurassic World Escape del Dinosaurio Spinosaurus (77982)

Edad: 9+

Precio: $1,699 MXN

Bricks: 822 N.º de producto: 77982

Dimensiones: Mide más de 16 cm de alto, 36 cm de ancho y 8 cm de profundidad.

Disponible: Lanzamiento el 1 de agosto de 2026 Preventa: 8 de abril de 2026

LEGO® Jurassic World Ataque del Dinosaurio Marino Mosasaurus (77983)

Edad: 7+

Precio: $2,399 MXN

Bricks: 703 N.º de producto: 77983

Dimensiones: El barco de carga tipo catamarán mide más de 13 cm de alto, 23 cm de largo y 12 cm de ancho.

Disponible: Lanzamiento el 1 de agosto de 2026 Preventa: 8 de abril de 2026

LEGO® Jurassic World: Jurassic Park Jeep® Wrangler (77984)

Edad: 18+

Precio: $4,799 MXN

Bricks: 1,924 N.º de producto: 77984

Dimensiones: Mide más de 19 cm de alto, 34 cm de largo y 18 cm de ancho.

Disponible: Lanzamiento el 7 de mayo de 2026 Preventa: 8 de abril de 2026

LEGO® Jurassic World Fósiles de Dinosaurio: Triceratops (77985)

Edad: 18+

Precio: $2,399 MXN

Bricks: 1,154 N.º de producto: 77985

Dimensiones: Mide más de 22 cm de alto.

Disponible: Lanzamiento el 1 de junio de 2026

Preventa: 8 de abril de 2026

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