La más reciente película de David Pablos, "En el camino", se integrará a la programación de “Proyecciones especiales Premio Maguey” del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, como parte de una sección dedicada a narrativas sobre diversidad e identidad en el cine contemporáneo.

El anuncio fue realizado por Cinépolis Distribución, que acompañará el recorrido del filme en el festival. La función de gala está programada para el jueves 23 de abril a las 21:30 horas en Bar Voltio, mientras que habrá una segunda proyección el viernes 24 de abril a las 20:00 horas en la Cineteca FICG, Sala 4, dentro de la programación oficial.

Antes de su llegada a Guadalajara, la película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el reconocimiento a Mejor Película en la sección Orizzonti, además del Queer Lion Award. Tras este recorrido, el filme llegará a salas comerciales en México el 4 de junio, en el contexto del Mes del Orgullo.

Producida por Diego Luna, Inna Payán, Enrique Nava y Luis Salinas, bajo los sellos Animal de Luz Films, La Corriente del Golfo, EFD Studios y Producciones Año Bisiesto, la cinta articula una historia centrada en Veneno, un joven que transita por paradores de carretera donde establece encuentros con camioneros para subsistir. Su trayectoria cambia al conocer a Muñeco, un transportista que lo integra a su ruta.

Durante el trayecto, ambos personajes desarrollan una relación atravesada por la convivencia en espacios marcados por la soledad y la violencia, en un contexto donde se tensan las nociones de masculinidad. La película plantea este vínculo desde la experiencia de personajes en tránsito, así como desde la búsqueda de pertenencia.

El equipo creativo incluye a la directora de fotografía Ximena Amann, así como a los editores Jonathan Pellicer y Paulina del Paso. La música original corre a cargo de Andrea Balency-Béarn.

“En Cinépolis Distribución buscamos acompañar historias que dialoguen con el presente y conecten con nuevas audiencias. ‘En el camino’ es una película potente y profundamente humana, que conectará con una audiencia que busca contenido de calidad e historias frescas”, señaló Carlos Castillo de Cinépolis Distribución.

MF