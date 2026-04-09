En redes sociales como TikTok es común que se vuelvan virales retos, bailes, recetas y videos que cuentan historias. Tal es el caso de las "frutinovelas".

En los últimos días, clips donde aparecen frutas y algunas verduras llorando, coqueteando e incluso siendo infieles han arrasado en la plataforma china y otras redes. Este fenómeno ha dejado a más de uno enganchado, pues muchos aseguran que superan —o al menos igualan— el drama de producciones como "La Rosa de Guadalupe". Pero, ¿qué son exactamente las "frutinovelas"? Aquí te lo contamos.

¿Qué son las "frutinovelas" y por qué se hicieron virales?

Las "frutinovelas", también conocidas como "chismes de frutas" , son videos cortos creados con herramientas de inteligencia artificial que narran historias cargadas de dramatismo. En estas piezas, frutas y verduras humanizadas protagonizan conflictos amorosos, traiciones, rivalidades y giros inesperados, emulando el tono de las telenovelas mexicanas.

Su popularidad radica en la combinación de varios elementos: una duración breve, ritmo ágil y un humor que suele incorporar referencias a polémicas reales , fragmentos de programas de espectáculos y parodias de escándalos recientes en México, como el actual conflicto entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza.

¿Quiénes son los personajes de las "frutinovelas"?

En las "frutinovelas" no hay personajes fijos ya que cada creador inventa su propia historia. Sin embargo, suelen retomar arquetipos clásicos de las telenovelas representados ahora con frutas.

Entre los más comunes están la fresa o la uva, que suelen ser las protagonistas: bonitas, amables, inocentes y, casi siempre, víctimas de injusticias. Como en cualquier melodrama, buscan el amor verdadero o destacan por ser las más populares.

También aparecen el plátano, la naranja o el mango, quienes encarnan a los galanes . Generalmente son nobles, aunque también suelen verse envueltos en triángulos amorosos o infidelidades.

Por otro lado, la manzana o el limón suelen representar a los villanos : personajes manipuladores, celosos o envidiosos, responsables de generar conflictos o de intentar separar a las parejas.

La sandía o el melón suelen asumir el papel de padres o madres , interviniendo en las relaciones o guardando oscuros secretos familiares.

Finalmente, la cereza suele aparecer como un rival amoroso, pues suelen competir por el amor del protagonista. Son celosos y conflictivos.

JM

