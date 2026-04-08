El éxito de la nueva entrega de Nintendo no solo se mide en billetes, sino en la intensidad del debate que ha encendido en plataformas como X. En redes sociales, diversos usuarios han expresado su molestia por el comportamiento natural de los niños (gritos y aplausos) durante las funciones.

A simple vista, parece una contradicción que un adulto se irrite por la presencia de infantes en un producto diseñado para ellos. Sin embargo, la psicología y la sociología ofrecen respuestas claras sobre este comportamiento que hoy domina la cultura pop

El poder económico de los “Kidults”

El término kidult define a los adultos que mantienen un consumo activo de productos asociados históricamente con la niñez, como figuras de acción y filmes animados. Lo que antes era un grupo pequeño, hoy es el motor principal de la industria.

Según un reporte de The Toy Association basado en cifras de Circana, el mercado mundial de juguetes creció un 7% en 2025. Este impulso no vino de los niños, sino de consumidores que compran para sí mismos.

De hecho, se estima que casi el 40% de las ventas globales de juguetes son realizadas por adultos. Las franquicias infantiles están logrando mantenerse a flote gracias a la lealtad financiera de quienes crecieron con un control de consola en la mano.

¿Por qué sienten que Mario Bros les pertenece?

ESPECIAL/NINTENDO

El sociólogo y criminólogo Keith Hayward, en su obra "Infantilised: How Our Culture Killed Adulthood", explica que vivimos una dilución de las fronteras entre la madurez y la infancia. Para Hayward, la cultura moderna atraviesa un proceso de infantilización donde el adulto busca refugio en lo lúdico.

A esto se suma un concepto clave de la psicología: la propiedad psicológica. Un estudio de la Review of General Psychology señala que los individuos desarrollan un sentido de posesión sobre algo cuando invierten tres factores:

Tiempo: Años siguiendo la evolución del personaje.

Conocimiento: Dominio de la historia y mecánicas del juego.

Emoción: Vínculos afectivos creados desde etapas tempranas.

Al dedicar tantas horas a la comunidad de Super Mario, el fan siente que la marca es, en cierta medida, suya. Esto explica por qué algunos adultos se sienten "invadidos" por los niños en el cine, olvidando que ellos son el público objetivo original.

Para muchos, acudir a ver cintas de Sonic, Minecraft o el fontanero italiano es una herramienta de bienestar. La ciencia del consumo indica que la nostalgia funciona como un amortiguador emocional ante las presiones de la vida adulta.

Esta emoción agridulce refuerza la conexión social y mejora el estado de ánimo al reconectar con memorias positivas. El problema surge cuando ese apego se transforma en gatekeeping, una práctica donde los seguidores veteranos intentan "proteger" la obra de los nuevos espectadores.

Este comportamiento escala a debates digitales sobre quién es un "verdadero fan" o si la adaptación cinematográfica es fiel al material de origen. Es aquí donde ocurre la paradoja: adultos discutiendo apasionadamente sobre el control narrativo de historias infantiles.

Las productoras no son ajenas a esta realidad. Los informes de The Toy Association confirman que el diseño del entretenimiento ha cambiado para satisfacer al kidult. El resultado son películas que funcionan como territorios emocionales para quienes buscan revivir su infancia.

El choque en las salas de cine es, en realidad, el síntoma de un cambio estructural. Mientras el cine sea el punto de reunión de dos generaciones con reclamos distintos sobre el mismo personaje, la fricción será inevitable. La taquilla, mientras tanto, sigue celebrando esta unión de públicos que, aunque no se comprendan, comparten la misma entrada.

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