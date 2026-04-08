Disney+ lanza los primeros tres episodios de la serie dramática original de Hulu Los Testamentos: De las hijas de Gilead, como una evolución de The Handmaid’s Tale.Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, es una historia dramática de paso a la madurez ambientada en Gilead, que cada martes estrenará un nuevo episodio.La serie sigue a las adolescentes Agnes, obediente y piadosa, y a Daisy, una recién llegada y convertida de más allá de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los lujosos pasillos de la exclusiva escuela preparatoria de la Tía Lydia para futuras esposas —un lugar donde la obediencia se impone con brutalidad y siempre bajo justificación divina—, su vínculo se convierte en el detonante que sacudirá su pasado, su presente y su futuro.Los Testamentos: De las hijas de Gilead es protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin,Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.La serie fue creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller y está producida por MGM Television.Con información de The Walt Disney Company México.XM