Miércoles, 08 de Abril 2026

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"Los Testamentos: De las hijas de Gilead" se estrena hoy en Disney+

La serie original de Hulu ya está disponible en Disney+

Por: Xochitl Martínez

Los primeros episodios

Los primeros episodios "Los Testamentos: De las hijas de Gilead" ya están disponibles en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

Disney+ lanza los primeros tres episodios de la serie dramática original de Hulu Los Testamentos: De las hijas de Gilead, como una evolución de The Handmaid’s Tale.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.
Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, es una historia dramática de paso a la madurez ambientada en Gilead, que cada martes estrenará un nuevo episodio.

La serie sigue a las adolescentes Agnes, obediente y piadosa, y a Daisy, una recién llegada y convertida de más allá de las fronteras de Gilead

Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.
Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.

Hoy se estrena “Star Wars: Maul - Lord de las sombras” en Disney+

Mientras recorren los lujosos pasillos de la exclusiva escuela preparatoria de la Tía Lydia para futuras esposas —un lugar donde la obediencia se impone con brutalidad y siempre bajo justificación divina—, su vínculo se convierte en el detonante que sacudirá su pasado, su presente y su futuro.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.
Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead es protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin,Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

 

La serie fue creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller y está producida por MGM Television.

Con información de The Walt Disney Company México.

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