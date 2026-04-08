Disney+ lanza los primeros tres episodios de la serie dramática original de Hulu Los Testamentos: De las hijas de Gilead , como una evolución de The Handmaid’s Tale .

Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, es una historia dramática de paso a la madurez ambientada en Gilead, que cada martes estrenará un nuevo episodio.

La serie sigue a las adolescentes Agnes , obediente y piadosa, y a Daisy , una recién llegada y convertida de más allá de las fronteras de Gilead .

Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.

Mientras recorren los lujosos pasillos de la exclusiva escuela preparatoria de la Tía Lydia para futuras esposas —un lugar donde la obediencia se impone con brutalidad y siempre bajo justificación divina—, su vínculo se convierte en el detonante que sacudirá su pasado, su presente y su futuro.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead. ESPECIAL/©DISNEY.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead es protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin,Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

La serie fue creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller y está producida por MGM Television.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM