HBO Max está listo para publicar los estrenos más esperados del mes, pues del 9 al 12 de de abril de este 2026, llega directo de la pantalla grande una cinta que en su momento generó gran controversia en la sociedad por su final, mientras que también se estrena en el streaming la tercera temporada de una serie esperada por varios años por sus fans.

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“Euphoria” se estrena en HBO Max este fin de semana

Se trata de la aclamada serie “Euphoria” la cual regresa a HBO Max el próximo domingo 12 de abril para retomar el universo donde adolescentes y jóvenes quedan atrapados en un ciclo intenso de excesos, relaciones caóticas y emociones al límite.

La nueva entrega da un salto de cinco años respecto a lo ocurrido en la temporada de 2022, mostrando el rumbo que han tomado sus personajes en una etapa más adulta… pero no necesariamente más estable.

Cassie —interpretada por Sydney Sweeney— ahora está casada con Nate, personaje de Jacob Elordi, sin embargo, su relación atraviesa tensiones, marcadas por reclamos y frustraciones que evidencian una dinámica desgastada.

Por su parte, Rue Bennett, encarnada por Zendaya, intenta empezar de nuevo lejos del pasado, se ha mudado a una pequeña casa cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, pero su historia sigue lejos de resolverse: las deudas vinculadas al tráfico de drogas la colocan nuevamente en peligro, bajo la amenaza de personas que exigen cuentas pendientes.

“Cónclave” llega a HBO Max

Mientras que el 10 de abril llega a HBO Max “Cónclave” ganadora del Oscar en 2025 a Mejor Guion Adaptado, esta cinta se posiciona como un intenso thriller político con tintes de drama, dirigido por Edward Berger y basado en la exitosa novela de Robert Harris.

La historia arranca con la inesperada muerte del Papa, un hecho que obliga al cardenal Thomas Lawrence —interpretado por Ralph Fiennes— a asumir la organización del cónclave en el Vaticano, uno de los procesos más secretos y herméticos del mundo.

Sin embargo, lo que comienza como un ritual solemne pronto se transforma en un escenario de tensiones ocultas: entre reuniones a puerta cerrada y decisiones cruciales, Lawrence se ve envuelto en una red de intrigas, luchas de poder y revelaciones que podrían sacudir los cimientos de la Iglesia.

Estrenos del fin de semana en HBO Max

9 de abril: Hacks (nueva temporada).

10 de abril: Cónclave.

12 de abril: Euphoria (nueva temporada).

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Máxima.

DFT St. Louis.

Rooster.

The Comeback.

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Memorias de un asesino.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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