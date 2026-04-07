Una nueva plataforma de streaming busca abrirse paso en el competitivo mercado mexicano con una propuesta que apuesta por el bajo costo y la experiencia sin interrupciones, en medio de la saturación de servicios digitales, esta alternativa promete captar la atención de los usuarios con una fórmula sencilla: contenido variado, accesible y sin anuncios.

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La nueva plataforma de streaming a bajo costo

Se trata de Howdy, el nuevo servicio impulsado por Roku, que ya está disponible en México con una suscripción mensual de 39 pesos. A diferencia de otras plataformas, la compañía asegura que este precio no corresponde a una promoción temporal ni a un periodo de prueba, sino a su tarifa regular. Además, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de cancelar en cualquier momento, sin compromisos a largo plazo.

La plataforma ofrece una experiencia de visualización sin publicidad y un catálogo que reúne miles de títulos y horas de entretenimiento. Entre su contenido destacan producciones de Roku Originals, así como películas y series de distintos géneros, que van desde comedias románticas y acción, hasta thrillers, clásicos familiares y comedia de los años 90.

Dentro del catálogo inicial figuran títulos populares como “Matilda”, “Como si fuera la primera vez”, “Una esposa de mentira”, “John Wick” y “Blade Runner 2049”, con la promesa de sumar nuevos contenidos cada mes.

Uno de los aspectos más llamativos es la participación de Lionsgate como socio, lo que permitirá integrar parte de su catálogo al servicio. Además, la plataforma incluirá contenido de TV Azteca, que abarcará producciones de entretenimiento y deportes provenientes de su biblioteca, aunque aún no se ha confirmado si habrá transmisiones en vivo.

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Howdy ya puede utilizarse a través de dispositivos de streaming y televisores inteligentes con sistema Roku, así como en navegadores web mediante The Roku Channel. También se espera el lanzamiento de su aplicación móvil para sistemas iOS y Android, con planes de expandirse a más plataformas en el futuro.

Con esta apuesta, Roku busca posicionarse como una alternativa accesible frente a gigantes del streaming como Netflix y Amazon Prime Video, en un mercado donde el precio y la experiencia del usuario se han vuelto factores decisivos.

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