El Super Bowl LX sacudió el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California, con la presentación de medio tiempo del cantante puertoriqueño Bad Bunny.

Un show que, tal como prometía, hizo bailar a más de un espectador, desde las butacas del estadio hasta los hogares donde fue visto por televisión; especialmente a los fans latinos, quienes demostraron su lealtad y amor por el cantante incluso antes de su presentación pues esperaban un espectáculo inolvidable

Bad Bunny hizo un Super Bowl inolvidable

Hay que recordar que el puertoriqueño, recientemente en su disco: DtMF, hizo un homenaje a sus raíces latinas, con una mezcla de ritmos latinos, fusiones tropicales e influencias rítmicas contagiosas, además del género urbano que lo caracteriza.

El “Conejo Malo” no perdio la oportunidad de seguir demostrando su orgullo latino en la gran noche del Super Bowl LX. Fue durante el show de medio tiempo cuando, además de interpretar sus sencillos más recientes, regaló al público momentos inolvidables que lo llevaron a la nostalgia, con referencias latinas que más de uno pudo apreciar en el espectáculo. A continuación, te dejamos el listado:

Los barrios tradicionales. Fue al inicio del show de medio tiempo donde el cantante simulo pasar por puestos y locales característicos latinos, desde puestos de elotes y tacos hasta uno de compra y venta de oro y plata. Incluso, no falto el local de aplicación de uñas, característico de estas regiones. Las bodas típicas. Por supuesto, no pudo faltar “la tradicional boda latina”, una fiesta en la que los invitados y hasta los colados bailan hasta “que el cuerpo aguante”. En ella también se recordó al niño que ponen a dormir encima de dos sillas, cosa común en este tipo de celebraciones.

3. El boxeo latino. Uno de los deportes que más representación en América Latina es el boxeo, una disciplina característica de México, país que se posiciona como una de las potencias mundiales de este deporte. Asimismo, destaca en otros países como Puerto Rico, Argentina, Panáma y Cuba.

4. "Nuevayol". El repertorio del show incluyo “Nuevayol”, un sencillo que se relaciona con la experiencia migrante y la fuerte presencia de la comunidad puertorriqueña en Nueva York.

5. "La casita". Uno de los elementos más significativos presentes en el medio tiempo fue La Casita, una estructura que Bad Bunny ha integrado en conciertos recientes y que también estuvo presente en el Super Bowl LX.

La Casita representa una vivienda típica en Puerto Rico, con techo plano y colores sencillos, inspirada en casas reales de la isla.

Bad Bunny terminó el medio tiempo del Super Bowl LX nombrando con orgullo todos los países que integran América Latina, mientras las banderas de la región ondeaban en el estadio, en uno de los homenajes más inolvidables en la historia del Super Bowl.

