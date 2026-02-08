Los memes estallan tras el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

El reloj marcaba el medio tiempo y, en cuestión de segundos, el Super Bowl dejó de ser solo un evento deportivo para transformarse en un espectáculo cultural sin precedentes. Bad Bunny tomó el escenario y lo que siguió fue historia pura.

Durante el medio tiempo, el Levi’s Stadium de Santa Clara vibró con una producción de alto impacto, coreografías masivas y una poderosa narrativa visual que celebró la identidad y la cultura latina ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Tras la histórica presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, usuarios de X, Instagram, Facebook y TikTok reaccionaron con humor, creatividad y mucha rapidez.

Capturas del show, gestos del cantante, coreografías y momentos clave se convirtieron en material perfecto para comparaciones, bromas y reacciones que no tardaron en volverse virales.

A continuación te compartimos los mejores memes:

MF