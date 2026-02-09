Diana Bovio en "The moment", la película de Charli XCX

La británica Charli XCX puede ser ruda y rebelde en sus canciones, pero cuando enfrenta a una mexicana, en este caso a Diana Bovio, sufre los embates de alguien con la misma fuerza.

Eso ocurre en la película The moment, protagonizada por la intérprete de "360" y "Boom clap", en la que una estrella ascendente del pop debe resistirse a la fama y las presiones de la industria musical, al tiempo que prepara una gira internacional.

Y es Bovio, la actriz de la ya franquicia Mirreyes contra Godínez, uno de los obstáculos que debe quitar de su camino para seguir adelante.

"Soy parte de ese mundo que le hace la vida imposible a Charli. Soy la conserje mexicana de un hotel en Ibiza y al principio intenta consentirla pero pasan cosas, y luego va contra la tranquilidad del personaje. Tiene mucha comedia", cuenta la también estelar en la serie Mentiras.

La ópera prima de Aidan Zamiri se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sundance, el mes pasado, en el que tuvo críticas favorables. También ya tuvo su premier en Los Ángeles; a ambos eventos asistió Bovio.

¿Cómo llegó Diana Bovio a la película de Charli XCX?

Su ingreso al proyecto fue vía casting: la regiomontana envió su prueba y a los pocos días le dijeron que estaba dentro. Sus escenas las realizó durante un día en locaciones de la Ciudad de México. En The moment todos los personajes aparecen en un promedio de cinco minutos.

Con Charli XCX, dice, se sintió cómoda al hablar durante la jornada de rodaje y luego, en la premier. La cantante inglesa y el director la recibieron con un cálido abrazo.

"Ella no es actriz, sino cantante y la verdad me sorprendió su timing (ritmo) para la comedia y su generosidad. Es súper cálida, fue platicar mucho igual con el director", apunta.

Bovio comenta que trató de aportarle sabor latino a su personaje. "Mi personaje habla en inglés, pero le puse un acento más tosco para que se sintiera súper latina. Es cierto que la comedia se construye de manera distinta en cada país, yo crecí viendo comedia en inglés con Steve Martin, Bill Murray, así que la entiendo. Aquí me dejaron improvisar".

En el elenco de The moment se encuentran, entre otros, Francesca Faridany (Manifiesto), Isaac Powell (American horror story), Jamie Demetriou (Paddington 2) y Rosanna Arquette (Tiempos violentos).

Los trabajos más recientes de Diana:

En cine: la quinta entrega de la saga Mirreyes vs Godínez

la quinta entrega de la saga En televisión: la serie Mentiras

Por último, recién filmó un cortometraje dirigido por Kate del Castilo.

AL