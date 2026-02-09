Si te gustan las películas de drama, romance e historia, La historia del sonido es la opción para ti, la cual ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía.

La historia del sonido. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La trama se centra en Lionel, un talentoso cantante de la Kentucky rural criado con las canciones que su padre cantaba en la cochera.

En 1917, Lionel abandona la granja familiar para asistir al Conservatorio de Música de Boston, donde conoce a David, un encantador estudiante de composición musical que pronto es llamado a las filas al final de la guerra.

La historia del sonido. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

En 1920, ambos pasan un invierno recorriendo los bosques y las islas de Maine, recopilando canciones populares con el fin de preservarlas para las generaciones futuras.

Este largometraje formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro y la Palma Queer.

La historia del sonido

(The history of sound)

De Oliver Hermanus.

Con Paul Mescal, Josh O’Connor, Chris Cooper, Molly Price, Raphael Sbarge.

Estados Unidos-Romance, 2025.

XM