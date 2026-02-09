El pasado 8 de febrero se disputo el Super Bowl LX en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California. Uno de los momentos más icónicos fue el show de medio tiempo, protagonizado por el cantante puertoriqueño Bad Bunny.

El evento estuvo lleno de momentos inolvidables y significativos, desde las referencias latinas con las que el cantante homenajeó a esta parte del continente americano hasta el cierre, en el que, con orgullo, gritó la lista de países de América Latina en los que se inspiró para el emblematico show de medio tiempo.

El limitado tiempo del show no fue un impedimento para que la conmosión llegará a los espectadores, especialmente en el momento donde Bad Bunny le entregó a uno de sus premios Grammy a un niño durante el medio tiempo del Super Bowl LX.

¿Quién es el niño al que Bad Bunny le entrego el Grammy?

Internet no tardó en hacer de las suyas y el momento conmovedor dio pie a especulaciones. Diversos medios de comunicación informaron que el niño era Liam Ramos, un niño ecuatoriano que recientemente se convirtió en símbolo de las controversias en torno a las detenciones migratorias en Estados Unidos.

Si bien se puede tratar de una simbología asertada la realidad es otra.

El niño al que Bad Bunny le entrego el Grammy en el Super Bowl LX es Lincoln Fox, un niño de ascendencia extranjera que fue seleccionado para representar al propio cantante en su niñez.

“Un recordatorio de que los sueños se hacen realidad y de que nunca es demasiado temprano para soñar en grande”, expresó el niño en su cuenta oficial de instagram.

Sin duda alguna es un momento que quedará en los corazones de muchas personas. Sin importar el simbolismo que le puedan dar—ya sea el caso de Liam Ramos o la representación de la infancia del cantante—, se trata de una interpretación que describe el poder de los sueños en la niñez y el fuerte deseo de que se hagan realidad.

