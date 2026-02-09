El día de ayer, Bad Bunny protagonizó un show de medio tiempo de Super Bowl casi exclusivamente en español en el escenario más importante de la televisión estadounidense. Y además de la música, la lengua y el ritmo latino, Benito Antonio Martínez Ocasio también llevó la comida y la bebida al escenario.

En el breve recorrido de 13 minutos por la historia musical del puertorriqueño, aparecieron un carrito de venta de cocos, típico de las áreas tropicales; un carrito de piragua, el equivalente de Puerto Rico a lo que en México conocemos como raspado; La Marqueta y el Caribbean Social Club, dos vestigios puertorriqueños en Nueva York; y el puesto de tacos mexicoamericano.

En redes sociales se especuló sobre la posibilidad de que el título Villa hiciera refirencia a Pancho Villa; la única persona que ha invadido Estados Unidos. Sin embargo, Villa's Tacos es un restaurante reconocido en Los Ángeles.

La persona que atendía este puesto de tacos es Víctor Villa, un taquero nacido en Estados Unidos de padres michoacanos. Es el dueño del negocio Villa's Tacos que ya cuenta con ocho años de permanencia en el barrio de Highland Park, en Los Ángeles.

Villa's Tacos comenzó con un puesto que Víctor puso frente a la casa de su abuela y con el paso del tiempo se convirtió en una de las taquerías más reconocidas de la ciudad. En este momento cuenta con tres sucursales en Los Ángeles; una de ellas dedicada a comida de mar.

"Cada taco en el camino nos llevó a este momento" exclamó Víctor visiblemente emocionado en redes sociales previo al que consideró "el día más importante de su vida". Su aparición fue reconocida por Karen Bass, alcalde de Los Ángeles quien dedicó un mensaje en su perfil oficial de Instagram para víctor y sus tacos: "Aquí en Los Ángeles sabemos que esa es la gran verdad: somos una ciudad de inmigrantes. La aparición de Villa's Tacos en el escenario del Super Bowl es un logro de orgullo para nuestra ciudad" escribió la alcalde.

Este es el menú de Villa's Tacos

Las taquerías ofrecen los siguientes rellenos para tacos, queso tacos y mulitas:

Pierna de pollo

Ranchera asada

Chorizo de puerco

Chorizo de soya

Frijoles con nopal

Papas a la plancha

Todos ellos a aderezarse con las siguientes salsas:

Salsa tatemada

Salsa Jiquilpan

Mango habanero

Mango pico de gallo

Y para completar el maridaje se ofrecen aguas frescas.

En la taquería dedicada a la comida de mar se encuentran tacos de camarón, pulpo sarandeado, pescado Mahi Mahi, camote y hongos además de camarones al mojo de ajo o a la diabla como platillo. Las salsas varían un poco pues también se ofrece salsa macha, de cilantro con piña y habanero y de guacamole.

