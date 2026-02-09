Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 9 al 15 de febrero

La magia del amor y la amistad se celebrará a lo grande en Guadalajara, pues esta semana la capital de Jalisco se alista para recibir a algunas de las bandas y artistas musicales más escuchados del momento , quienes con sus sonidos potentes y melodías lograrán crear el ambiente perfecto para todos aquellos que buscan celebrar este Día de San Valentín.

La Perla Tapatía arrancó el segundo mes del año con una gran cantidad de eventos y conciertos que elevaron la expectativa y recordaron que esta ciudad es una de las más importantes en el ámbito musical, ya que con el paso de los años se ha posicionado como uno de los epicentros culturales más visitados del país.

Esto no surgió por casualidad, pues además de ser una de las metrópolis más importantes de México, Guadalajara se ha encargado de desarrollar cientos de espacios, foros y auditorios diseñados específicamente para el entretenimiento, permitiendo que el arte, la diversión y la música lleguen a todos los rincones.

Con esto en mente, la semana del 9 al 15 de febrero se perfila como una de las más atractivas y emocionantes, ya que abundan los espectáculos en vivo con opciones para todos los gustos.

Si quieres conocer todo lo que la capital jalisciense tiene preparado, sigue leyendo. A continuación, te compartimos todos los conciertos disponibles en la segunda semana de febrero.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 9 al 15 de febrero

Juana Molina

Fecha: miércoles 11 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $571

La reconocida artista argentina llega a Guadalajara con un espectáculo íntimo y experimental en el que combina pop, electrónica y sonidos alternativos. Su propuesta se caracteriza por atmósferas envolventes, letras introspectivas y una puesta en escena minimalista que conecta de manera profunda con el público.

INSTAGRAM/@soyjuanamolina

Maelo Ruiz

Fecha: jueves 12 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $700 - $1 mil 300

El icónico salsero ofrecerá una noche cargada de romanticismo y nostalgia, interpretando los temas que lo han consolidado como una de las voces más importantes del género. Un concierto ideal para celebrar el amor con ritmos clásicos que invitan a cantar y bailar.

Jorge Medina y Josi Cuen – La Máquina del Tiempo Tour

Fecha: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 a $4 mil 200

Este tour reúne a dos de las voces más queridas del regional mexicano en un recorrido musical que revive grandes éxitos que marcaron época. El espectáculo promete un viaje lleno de recuerdos, emociones y canciones que han acompañado a varias generaciones.

Mariachazo

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $440 - $3 mil 138

Un evento dedicado a exaltar la música tradicional mexicana, con un despliegue de mariachi, voces poderosas y una producción pensada para celebrar la identidad y el orgullo nacional en una noche llena de energía y pasión.

Daaz

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $737 - $1 mil 880

El proyecto musical presenta un show dinámico de pop alternativo con influencias modernas , letras emocionales y una propuesta sonora fresca. Una opción ideal para quienes buscan descubrir nuevos talentos y sonidos contemporáneos.

INSTAGRAM/@daaz_oficial

Zaz

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $500 - $2 mil 200

La cantante francesa regresa a los escenarios con un concierto que mezcla chanson, jazz y pop, acompañado de una energía contagiosa. Su estilo único y su carisma prometen una velada sofisticada y emotiva para el público tapatío.

Carlos Ann

Fecha: sábado 14 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $514 - $857

El cantautor español ofrecerá un espectáculo cercano e intenso, en el que sus letras profundas y su sonido alternativo crean una atmósfera perfecta para una noche de San Valentín cargada de emociones y reflexión.

Bronco: El gran baile

Fecha: sábado 14 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 510

La legendaria agrupación de música regional llega con un show pensado para poner a bailar a todo el público, repasando sus grandes éxitos y ofreciendo una producción que mezcla nostalgia, fiesta y tradición.

Alan Parsons – The Show Must Go On

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 20:30 horas

Precio: $490 - $3 mil 126

Un espectáculo de alto nivel que celebra el legado del rock progresivo , con una cuidada producción audiovisual y un repertorio lleno de clásicos que han marcado la historia de la música internacional.

Cumbia con Amor

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 18:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 100

Una tarde dedicada a los ritmos tropicales y la cumbia romántica , pensada para disfrutar en pareja o con amigos, en un ambiente festivo que celebra el amor y la amistad.

INSTAGRAM/@sonoratropicana_oficial

La Caravana del Amor

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 17:00 horas

Precio: $800 a $3 mil 500

Un evento especial que reúne a diversos artistas del género romántico en un solo escenario, ofreciendo un recorrido musical lleno de nostalgia, sentimientos y canciones que han marcado historias de amor.

