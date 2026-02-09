El Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026, a cargo de Bad Bunny, estuvo lleno de sorpresas. Una de sus invitadas al escenario más grande del mundo captó la atención de los espectadores, y generó dudas de por qué fue ella la elegida.

Se trata de nada más y nada menos que la “Mother Monster”, Lady Gaga, que justo hace una semana dio una increíble interpretación de su canción “Abracadabra” en una versión rock.

Con un espectáculo totalmente en español y lleno de referencias a la cultura latinoamericana, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, tuvo dos invitados especiales para complementar su show: Lady Gaga y Ricky Martin. La presencia de Ricky no fue ninguna sorpresa, ya que el cantante es puertorriqueño al igual que “el conejo malo”. Pero ¿qué hacía ahí Lady Gaga? A continuación te explicamos.

¿Por qué Lady Gaga fue la invitada en el Halftime del Super Bowl?

Un dato que tal vez muchas personas desconocen es que Benito es “Little Monster” , es decir, pertenece al fandom de Lady Gaga. De hecho, fue Bad Bunny quien la invitó personalmente a formar parte de uno de los momentos más importantes de su carrera.

La participación de la “Mother Monster” fue uno de os momentos más emotivos de la presentación, ya que, además de sorprender al público, Benito cumplió su sueño de compartir escenario con una de sus mayores inspiraciones musicales.

Durante años, y antes de la fama global, “el conejo malo” llegó a compartir su gusto por la artista en más de la ocasión, como usando su mercancía oficial y mencionando en entrevistas lo mucho que la cantante influyó en su carrera.

bad bunny really went from wearing lady gaga merch to performing on stage with her at the #superbowl pic.twitter.com/F7PqgVUyjQ— pop culture gal (@allurequinn) February 9, 2026

Durante su participación, Lady Gaga interpretó una versión en salsa de “Die With a Smile” , mezclando el pop con la música latina y un espectáculo visual que no solo marcó a Benito como fan, sino que lanzó un poderoso mensaje dentro de la narrativa del show: “todos somos América”.

¿Qué significa el vestuario que usó Gaga en el Medio Tiempo?

El atuendo, diseñado por el dominicano Raúl López, integra varios símbolos que funcionan como ua gran expresión cultural en un contexto de máxima visibilidad.

El vestido azul celeste que usó Lady Gaga fue uno de los elementos más llamativos del vestuario, ya que el color hace referencia al azul original del triángulo de la bandera de Puerto Rico de 1895 , que luego fue modificado al azul marino que ya conocemos. Que el diseño fuera de este color hizo alusión a la memoria cultural de la isla, conectando visualmente con la identidad de Bad Bunny y todos los boricuas que residen en Estados Unidos.

Por su parte, llevó una Flor de Maga en uno de los tirantes del vestido, la cual fue declarada como la flor nacional de Puerto Rico en 2019, representando uno de los símbolos culturales más reconocidos de la isla.

Junto con la flor, Gaga llevó una especie de pétalos de color blanco. Estos elementos juntos, según muchos internautas, representan los tres colores de la bandera de Puerto Rico , haciendo un claro y respetuoso homenaje a la tierra que vio nacer a Benito.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL