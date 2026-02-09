Durante casi catorce minutos, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio —Bad Bunny— llevó el son del reguetón, el trap, la salsa y otros ritmos latinos a todas las personas presentes para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX, sin embargo, entre la inmensa multitud, una influencer estadounidense llamó la atención de las redes. En esta nota te contamos los detalles.

En lugar de seguir la presentación del artista puertorriqueño —ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año—, la influencer y exanimadora de los Miami Dolphins, Amanda Vance optó por mirar “The All-American Halftime Show”, un show alternativo promovido por sectores conservadores que buscaban ofrecer una versión distinta al espectáculo principal.

Vance se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales. Ya que, lejos de ser un simple gesto, su actuar se interpretó casi cierto deje de burla.

Internet no le perdonó nada

La reacción hacia Vance fue inmediata, perdió miles de seguidores en tan solo dos minutos, pero, también recibió elogios de círculos conservadores que la consideraron “valiente” por desafiar lo que ellos llaman la cultura woke.

“Perdí mil seguidores en 2 minutos en Instagram porque no vi el medio tiempo de Bad Bunny”, comentó en su cuenta de X.

Para muchos internautas, el gesto de Vance fue contradictorio: pagar una entrada cara para el espectáculo más grande del año solo para ignorarlo parecía más un intento de llamar la atención que una declaración auténtica.

¿Y quién es Amanda Vance?

Amanda Vance no es nueva en el mundo digital. Su trayectoria combina modelaje, animación deportiva y una sólida presencia como influencer en apuestas, con un público mayoritariamente masculino y aficionado a los deportes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

