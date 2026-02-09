TODOS los artistas que estuvieron en "La Casita" de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX contó con la presencia de destacados artistas, a quienes se les pudo ver en "La Casita" bailando al ritmo de la música.

El espectáculo de Apple Music del cantante puertorriqueño sorprendió a todos los televidentes y asistentes en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

La escenografía transformó por completo el estadio, desplegando un espectáculo visual donde un ambiente tropical y vibrante inundó cada rincón de la cancha, transportando a millones de espectadores al corazón de Puerto Rico.

Alrededor de las 7:20, el show dio inició, con la expectativa a flor de piel. El artista abrió la presentación con "Tití me preguntó", subiendo la temperatura del estadio entero. Las canciones de "Yo perreo sola" y "Safaera", le siguieron, demostraron el impacto del género urbano. Asimismo, Lady Gaga y Ricky Martin, acompañaron al artista, en las canciones "Die with a smile" y "Lo que le pasó a Hawái".

El epicentro de esta atmósfera fue la estructura de "La Casita", una réplica detallada que sirvió como núcleo narrativo del espectáculo y donde diversas celebridades de talla mundial vivieron de primera mano la experiencia.

¿Qué artistas estuvieron en "La Casita" de Bad Bunny en el Super Bowl?

Como es costumbre en los conciertos del artista, "La Casita" estuvo presente en el escenario principal del Super Bowl LX. Esta estructura escénica simbólica está inspirada en la casita puertorriqueña que Bad Bunny ha utilizado en sus residencias y conciertos de su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOtoS", funcionando como un punto de encuentro visual y social.

En esta ocasión, las estrellas invitadas fueron un reflejo de la mezcla de talento internacional que acompañó al exponente en este momento tan importante en la historia de la música y cultura latina. Entre las celebridades que pudieron disfrutar de este esperado espectáculo de cerca figuran:

Pedro Pascal: el actor fue observado dentro del espacio, entre los invitados especiales, mostrando su apoyo al artista.

Karol G: la cantante colombiana también estuvo presente, mostrando su apoyo a su colega latino.

Jessica Alba: la presencia de la actriz sorprendió a los televidentes.

Cardi B: la rapera estadounidense también apareció entre el elenco de invitados, bailando y coreando los éxitos del exponente. Su pareja, es el receptor abierto Stefon Diggs de los New England Patriots.

Young Miko: la artista puertorriqueña también formó parte de los invitados, en esta ambientación que celebra la cultura del país.

Alix Earle: la influencer también estuvo presente, buscando unirse a esta fiesta latina.

MB