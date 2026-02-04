Stranger Things: Tales From 85: de qué trata y cuándo se estrena en Netflix

Aunque la historia principal de Stranger Things ya llegó a su fin, el mundo de Hawkins continúa expandiéndose. Netflix prepara el estreno de “Stranger Things: Tales From ’85”, una serie animada que retoma el espíritu de misterio y nostalgia que marcó la primera temporada, bajo la supervisión creativa de los hermanos Duffer.

Esta nueva producción está encabezada por el showrunner Eric Robles y se sitúa en un momento clave de la línea temporal oficial: el invierno de 1985. La trama explora sucesos desconocidos que ocurrieron entre la segunda y la tercera temporada de la serie original, llenando un vacío narrativo que había permanecido sin explorar.

Un peligro más cercano y personal

Luego de que Eleven lograra cerrar el portal del laboratorio de Hawkins, el pueblo aparenta haber regresado a la normalidad. Sin embargo, algo inquietante comienza a manifestarse bajo la nieve de ese invierno. A diferencia de las amenazas de gran escala vistas anteriormente, esta historia plantea conflictos más cercanos y contenidos.

“Estos niños no están salvando al mundo, están salvando al pueblo”, explica Robles, al referirse al tono más íntimo de la serie.

El eje de la historia es el Hawkins Investigators Club, una iniciativa impulsada por Dustin, cuyo objetivo es proteger su comunidad de nuevas criaturas surgidas de una inquietante combinación entre los experimentos del laboratorio y la materia del Upside Down.

Bajo la mirada de los creadores originales, la serie animada introduce amenazas inéditas que conservan el carácter oscuro y sobrenatural de la franquicia. Aunque los riesgos son reales y perturbadores, la narrativa se mantiene a escala local, con un enfoque más humano y cercano a los protagonistas.

La producción toma una clara inspiración de clásicos cinematográficos de los años 80 como The Goonies y E.T., reforzando el tono aventurero que definió a la saga desde sus inicios.

El reencuentro con personajes conocidos

“Tales From ’85” también ofrece la oportunidad de reencontrarse con el grupo original. La historia profundiza en los primeros momentos de la relación entre Mike y Eleven, así como en la dinámica entre Max y Lucas. Ante la ausencia de adultos como primera línea de defensa, los niños asumen toda la responsabilidad, incluida la tarea de proteger a Eleven para evitar una nueva intervención del gobierno.

Con este enfoque narrativo y estético, “Stranger Things: Tales From ’85” llegará al catálogo de Netflix el próximo 23 de abril, ampliando el universo de la serie con una propuesta que combina misterio, aventura y nostalgia.

