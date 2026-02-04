GTA VI ya tiene fecha de lanzamiento; formatos en que estará disponible

Después de un periodo marcado por retrasos y especulaciones, Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive, despejaron finalmente la incertidumbre en torno a Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Las compañías confirmaron de manera oficial la fecha en la que el título llegará al mercado y ofrecieron detalles clave sobre su estrategia de lanzamiento.

El anuncio se realizó durante la más reciente presentación de resultados financieros de Take-Two Interactive. En ese espacio, su director ejecutivo, Strauss Zelnick, fue contundente al asegurar que el calendario ya no sufrirá modificaciones. “No se retrasará más y no podemos estar más confiados en que saldrá el 19 de noviembre de 2026”, afirmó, con lo que buscó poner fin a los rumores generados tras dos aplazamientos previos.

Fecha de lanzamiento confirmada

De acuerdo con la información oficial, GTA VI estará disponible a nivel mundial a partir del 19 de noviembre de 2026 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Junto con esta confirmación, la empresa también dio a conocer los primeros lineamientos de la campaña de promoción, lo que refuerza la idea de que el desarrollo del juego avanza conforme a lo previsto.

Zelnick explicó que la confianza de la compañía se basa en el desempeño logrado durante el año fiscal actual. “Los sobresalientes resultados del tercer trimestre reflejan el gran rendimiento de todas nuestras marcas y hemos aumentado nuestras expectativas para el próximo año fiscal. Con el actual impulso de nuestros negocios y el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6, previsto para el 19 de noviembre, proyectamos cifras récord para año fiscal 2027”, señaló el directivo.

Sin más retrasos en el horizonte

La seguridad mostrada por los responsables de Take-Two y Rockstar Games también se refleja en el inicio de la fase promocional del proyecto. Para Zelnick, este paso es una señal clara de que los plazos están firmemente establecidos. “Si estás tan cerca de empezar con el marketing es porque obviamente estás en una posición en la que tu nivel de confianza es tan alto como puede ser”, subrayó.

En un comunicado posterior, la compañía reiteró este mensaje al señalar:

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take-Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento del 19 de noviembre de Grand Theft Auto VI con el marketing de lanzamiento de Rockstar programado para comenzar este verano”.

Otro de los puntos destacados fue el anuncio de una campaña de marketing sin precedentes para la franquicia. Take-Two Interactive confirmó que la promoción de GTA VI arrancará durante el verano, específicamente entre junio y agosto de este año, con el objetivo de mantener la expectativa hasta la fecha de estreno.

Para ello, la empresa prevé invertir cientos de millones de dólares en acciones publicitarias a escala global. Estas incluirán nuevos tráilers, campañas en medios tradicionales y digitales, así como eventos exclusivos dirigidos a la prensa especializada y a la comunidad de jugadores. Cabe recordar que el último adelanto oficial del juego fue presentado hace casi nueve meses, lo que ha incrementado la expectación por conocer nuevas imágenes y detalles.

Formatos y plataformas disponibles

En relación con los formatos de distribución, en semanas recientes surgieron versiones que apuntaban a un posible retraso de la edición física frente a la digital para evitar filtraciones antes del estreno. No obstante, Strauss Zelnick descartó esa posibilidad de forma tajante al afirmar: “Ese no es el plan”.

Así, los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán elegir desde el primer día entre la versión física o digital del juego. En contraste, la edición para PC aún no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada, por lo que ese sector de la comunidad deberá esperar información adicional.

Respecto a otras plataformas, existen indicios de que GTA VI podría llegar en el futuro a la sucesora de Nintendo Switch, aunque hasta el momento no hay un anuncio oficial. Por ahora, la prioridad de la compañía está centrada en garantizar un lanzamiento sólido en las consolas de última generación de Sony y Microsoft.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB