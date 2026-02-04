Netflix tiene nuevos contenidos en su programación este miércoles 4 de febrero. Consulta de qué se tratan y elige el mejor para tu entretenimiento audiovisual desde el confort de tu casa.

La investigación sobre Lucy Letby. ESPECIAL/NETFLIX.

La investigación sobre Lucy Letby

Es una película documental que ya está disponible en Netflix. En éste se examina el caso de Lucy Letby, la enfermera neonatal condenada por crímenes inimaginables: El asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete. Su juicio conmovió a Gran Bretaña, y su condena ha dividido la opinión pública. El documental incluye imágenes inéditas y acceso exclusivo y sin precedentes a las personas clave de la historia: Los detectives que elaboraron el caso, las familias que buscan respuestas, los asesores hospitalarios que inicialmente dieron la voz de alarma, y los abogados y expertos médicos que cuestionan las pruebas, ofreciendo una visión integral de uno de los crímenes más notorios de Gran Bretaña.

¿Es pastel? San Valentín. ESPECIAL/NETFLIX.

¿Es Pastel? San Valentín

Es un reality show que ya se puede ver en Netflix. El primer especial de San Valentín de ¿Es Pastel?, donde tres dúos de especialistas en pastelería de primer nivel compiten para ganar desafíos nunca vistos, elaborar pasteles que despierten suspiros e intentar engañar a los jueces y a sus pares. Y, por primera vez en la historia de ¿Es pastel?, ¡hay juegos solo para los espectadores! Con emociones a flor de piel y dinero en juego, estas parejas vivirán la noche más dulce de sus vidas.

