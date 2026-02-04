¡Atención cinéfilos! Cinépolis está listo para comenzar este mes con dos largometrajes que no puedes perder, pues este jueves 5 de febrero llegan a la pantalla grande cintas de ficción que parecen estar más cercanas a nuestro futuro real.

Por un lado llega una peli animada nominada al Oscar, ideal para ver en familia que pone sobre la mesa temáticas como la soledad infantil, la amistad y el cambio climático; mientras que por otro lado se estrena en las salas de Cinépolis la continuación de una cinta relacionada con el fin del mundo.

Toma tus palomitas y acompañamos a descubrir lo mejor de Cinépolis esta semana.

Arco

La cinta francesa “Arco” está nominada al Oscar como Mejor Película Animada, categoría a la que compite con las películas de Pixar, “Elio”, “Zootopia 2” de Disney y “Las Guerreras K-Pop.

La historia de “Arco” se sitúa en el año 2075, cuando Iris, una niña de 10 años, presencia la caída del cielo de un enigmático muchacho enfundado en un traje futurista de colores arcoiris, ese encuentro inesperado marcará el inicio de una aventura extraordinaria.

A partir de entonces, ambos deberán abrirse paso en un futuro hostil, dominado por tormentas implacables, barrios consumidos por incendios y un mundo donde los robots han asumido la tarea de educar a los niños.

El día del fin del mundo: Migración

Cinco años después del devastador impacto del cometa Clarke, la historia continúa mostrando a la familia Garrity lejos de la frágil seguridad con la que había concluido la primera película; el mundo que ahora enfrentan no solo está marcado por la destrucción, sino por una inestabilidad constante: fenómenos naturales imprevisibles, brotes de violencia y comunidades que luchan por reconstruirse con recursos escasos, en medio de un futuro lleno de dudas.

Gerard Butler vuelve a dar vida a John Garrity, acompañado una vez más por Morena Baccarin en el papel de Allison, mientras que el personaje de Nathan es interpretado ahora por Roman Griffin Davis, al elenco se suman Amber Rose Revah y William Abadie, ampliando el recorrido de esta odisea a través de una Europa transformada en un desolado páramo.

Otros estrenos de Cinépolis del 5 de febrero de 2026

Stray Kids: The DominATE Experience

Aún es de noche en Caracas

El sonido de la muerte

Tren fantasma: Estación fantasma

La historia del sonido

