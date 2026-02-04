Miércoles, 04 de Febrero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Alerta Extinción”

Aquellos que disfrutan de la ciencia ficción la película Alerta Extinción es una opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Alerta Extinción" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

A punto de cambiar la programación de las salas de cine, la película Alerta Extinción aún se mantiene en la cartelera de cine tapatía.

Alerta Extinción. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Se trata de una comedia de ciencia ficción y terror, en la que un hongo mutante altamente contagioso escapa de una instalación gubernamental, desatando el caos.

Alerta Extinción. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Pronto, dos jóvenes empleados junto a un agente experto en bioterrorismo deberán sobrevivir al turno nocturno más extremo de sus vidas para salvar a la humanidad de la extinción.

Si te gustan las películas que se ríen de las tramas apocalípticas esta película es para ti.

Alerta Extinción

(Cold Storage)

De Jonny Campbell.

Con Georgina Campbell, Joe Keery, Vanessa Redgrave, Lesley Manville, Liam Neeson.

Francia-Estados Unidos, 2026.

