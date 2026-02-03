Cinemex se luce este jueves 5 de febrero con dos estrenos imperdibles

Este jueves 5 de febrero, la cartelera de Cinemex se renueva con dos estrenos que prometen atrapar al público desde emociones muy distintas, pero igual de intensas.

Por un lado, una historia marcada por la supervivencia en un mundo devastado; por el otro, un relato íntimo donde la música se convierte en el puente entre la memoria, el amor y la identidad.

Dos propuestas imperdibles que llegan para conquistar tanto a los amantes de la acción como a quienes buscan una experiencia cinematográfica más sensible y profunda.

El día del fin del mundo: Migración

Tras un cataclismo que arrasó con gran parte del planeta, la familia Garrity abandona el refugio subterráneo que los mantuvo con vida en Groenlandia. Al salir, se enfrentan a un mundo completamente transformado, lleno de peligros e incertidumbre.

Unidos por la necesidad de sobrevivir y la esperanza de un nuevo comienzo, emprenden un arriesgado recorrido a través de paisajes devastados, en busca de un lugar seguro donde reconstruir su futuro.

La Historia del Sonido

Ambientada en 1917, la cinta sigue a Lionel, un joven prodigio de la música que estudia en el Conservatorio de Boston, donde conoce a David, con quien comparte una conexión profunda a través de su pasión artística. Años después, un inesperado mensaje los vuelve a reunir para emprender un viaje por los bosques, con la misión de recopilar canciones tradicionales.

En ese recorrido, la música se convierte en el hilo conductor de una relación que evoluciona hacia una historia de amor marcada por la nostalgia, la sensibilidad y el descubrimiento personal.

