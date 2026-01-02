Stranger Things: escena final estaría "comprobando" teoría de que todo fue falso

Con el cierre de 2025 también llegó el final de una de las producciones más representativas de Netflix. Stranger Things se despidió con su último episodio, cuya duración fue comparable a la de una película, dando conclusión a la historia de todos sus personajes. Sin embargo, una escena final incluida tras los créditos desató una intensa conversación en redes sociales y abrió la puerta a nuevas interpretaciones.

Más allá del debate entre quienes quedaron conformes con el desenlace y quienes cuestionaron las decisiones narrativas de los hermanos Duffer, creadores de la serie, surgió una teoría que ha captado la atención de los seguidores: la posibilidad de que toda la historia haya sido producto de la imaginación de los protagonistas durante una partida de Calabozos y Dragones.

ESPECIAL/NETFLIX

Desde su inicio, la serie establece una conexión directa con este juego de rol (real y popular desde hace décadas), pues la primera escena muestra a los niños reunidos alrededor de una partida. A partir de ahí se desarrollan los sucesos que marcan la trama, como la desaparición de Will Byers y el enfrentamiento contra diversas criaturas. Esta estructura ha llevado a algunos fans a preguntarse si los eventos narrados no fueron más que una elaborada fantasía surgida del juego.

La escena final que alimenta la teoría aparece después de los créditos, al estilo de una viñeta de cómic. En ella se observa un libro similar a los manuales de jugador que utilizan Mike, Will, Lucas y Dustin, con el título Stranger Things y la leyenda “Manual del Jugador de un juego de rol de fantasía”. La imagen se completa con la presencia del desuellamentes y los protagonistas montando sus emblemáticas bicicletas, un detalle que muchos interpretaron como una confirmación simbólica de que todo fue una larga partida.

En plataformas como X, numerosos usuarios sostienen que ese último encuadre representa el cierre definitivo de un juego iniciado en la infancia de los personajes. No obstante, existe otra lectura que también ha ganado fuerza entre el fandom. Algunos consideran que el manual no alude a una partida imaginaria, sino a la historia escrita por Mike Wheeler.

Esta interpretación se apoya en una escena previa al final, donde se muestra a Mike frente a una máquina de escribir, aparentemente relatando los acontecimientos vividos por él, sus amigos y su familia. Bajo esta óptica, el “juego de rol” simbolizaría la narración creada por el propio personaje, dejando el cierre abierto a distintas lecturas.

Así, el desenlace de Stranger Things no solo marcó el fin de una serie, sino que también provocó nuevas discusiones sobre el significado de su última escena, manteniendo viva la conversación entre sus seguidores incluso después del adiós definitivo.

BB