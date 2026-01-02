El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos para la industria cinematográfica, con estrenos que apuestan tanto por la nostalgia como por nuevas lecturas de historias clásicas, además de grandes producciones de ciencia ficción y superhéroes. De sagas consolidadas a adaptaciones literarias y biopics largamente esperados, el calendario promete meses intensos para las salas de cine.

El arranque del año llegará cargado de tensión con “Exterminio: El templo de los huesos”, que se estrena el 16 de enero. Esta nueva entrega continúa la historia de “Spike” tras ser rescatado por el culto de “Jimmy al final de Exterminio: La evolución”. El filme se mueve entre el horror y el suspenso psicológico, y los rumores apuntan a una posible aparición breve de Cillian Murphy, lo que ha despertado expectativas entre los seguidores de la saga, que podría cerrar aquí su historia.

Un mes después, el 13 de febrero, llegará “Cumbres Borrascosas”, una nueva adaptación de la novela clásica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Bajo la dirección de Emerald Fennell, la película promete una visión intensa y contemporánea de esta historia de amor imposible, marcada por el deseo, las relaciones tóxicas y la tragedia, elementos que conectan con el estilo provocador que la directora ya mostró en trabajos anteriores.

El 6 de marzo se suma “La Novia”, dirigida por Maggie Gyllenhaal y basada en el universo de “Frankenstein”. Ambientada en los años treinta, la cinta cuenta con Christian Bale y Jessie Buckley en una historia donde una mujer asesinada es devuelta a la vida mediante un experimento científico. Su resurrección la une sentimentalmente a una criatura monstruosa, con quien se verá envuelta en una persecución que combina horror, romance y reflexión sobre la identidad.

La ciencia ficción tomará fuerza el 20 de marzo con “Proyecto Fin del Mundo”, protagonizada por Ryan Gosling. Basada en una novela, la película sigue a un astronauta que despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí.

Conforme su memoria regresa, descubre que es la última esperanza para salvar a la humanidad de la extinción, en un relato que mezcla introspección, suspenso y espectáculo espacial.

Abril traerá aventuras familiares con “Super Mario Galaxy: La película”, que se estrena el primero del mes. Tras el éxito de “Super Mario Bros: La película”, los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic expanden el universo del famoso fontanero con una historia inspirada en el videojuego “Super Mario Galaxy”. “Mario” y “Luigi” viajan más allá del “Reino Champiñón” para enfrentar una amenaza cósmica, con la ayuda de la princesa “Rosalina y los Lumas”, en una producción con mayor ambición visual y narrativa.

El 24 de abril llegará “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua, un ambicioso biopic que explora la vida de Michael Jackson más allá de la música. La cinta recorre su camino desde los Jackson Five hasta convertirse en uno de los íconos más influyentes del entretenimiento mundial. Jaafar Jackson (sobrino real de Michael) encabeza el reparto junto a Nia Long, Colman Domingo, Miles Teller y Laura Harrier, en una propuesta que busca retratar tanto su genio creativo como sus contradicciones personales.

Las secuelas dominan la pantalla

El 1 de mayo marca el regreso de un clásico moderno con “El Diablo Viste a la Moda 2”. Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt retoman a sus personajes en una historia donde “Miranda Priestly” y “Andy” deberán unir fuerzas para salvar a la revista mediante una campaña publicitaria crucial, ahora vinculada a una marca liderada por el personaje de Blunt, en un giro que invierte las jerarquías del pasado.

La nostalgia épica continuará con “Masters of the Universe”, cuyo estreno está marcado para el 5 de junio. Esta nueva versión de “He-Man” presenta a Nicholas Galitzine como el “príncipe Adam” y a Alison Brie en el reparto. La historia sigue al héroe desde su llegada a la Tierra siendo niño, hasta la búsqueda de su espada mágica para cumplir su destino y salvar su mundo de la destrucción.

El universo DC se expandirá el 26 de junio con “Supergirl”, protagonizada por Milly Alcock. La película sigue a “Kara Zor-El” en un viaje intergaláctico junto a su perro, enfrentándose a enemigos poderosos y conflictos que pondrán a prueba su fortaleza y su identidad como heroína.

La animación volverá a dominar la taquilla con “Toy Story 5”, que se estrena el 19 de junio. “Woody”, “Buzz” y “Jessie” deberán enfrentar a un nuevo rival: la tecnología. La villana, una tableta inteligente llamada “Lilypad”, simboliza el desafío de los juguetes en un mundo cada vez más digitalizado.

El verano alcanzará uno de sus puntos más altos con “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan que llega el 17 de julio. Con un elenco encabezado por Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Mia Goth y Robert Pattinson, el filme adapta la historia de “Odiseo”, quien tras la guerra de “Troya” enfrenta pruebas casi imposibles para regresar a casa y reunirse con su familia.

El 31 de julio será el turno de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta película de Tom Holland como el superhéroe arácnido. Aunque la sinopsis se mantiene en secreto, la presencia de Sadie Sink y su posible conexión con otros eventos del MCU han elevado las expectativas entre los fans.

Hacia el cierre del año, el 20 de noviembre, llegará “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”, una precuela centrada en Haymitch. Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Elle Fanning y Joseph Zada protagonizan esta historia que muestra al personaje como tributo y su camino para convertirse en el segundo ganador del “Distrito 12”.

"Cumbres borrascosas" tendrá una nueva adaptación al estrenarse el 13 de febrero. ESPECIAL

Dos sagas para despedir el año

El 18 de diciembre llegará uno de los eventos más esperados con “Avengers: Doomsday”, donde Robert Downey Jr. interpreta al villano “Doctor Doom”. La amenaza obligará a unir a viejos y nuevos héroes del MCU, incluidos los “Fantastic Four”, los “X-Men” y los “Thunderbolts”.

Finalmente, el 25 de diciembre “Dune: Parte 3” cerrará el año con el regreso de Denis Villeneuve al universo de Arrakis. Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh y Anya Taylor-Joy continúan la historia de “Paul Atreides” en su lucha contra un imperio que domina múltiples planetas, consolidando una de las sagas de ciencia ficción más ambiciosas de la década.

CT