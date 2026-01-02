Los personajes “Betty Boop” y “Blondie” se unen a “Mickey Mouse” y “Winnie the Pooh” en el dominio público. Y es que las primeras apariciones de los clásicos personajes de dibujos animados y cómics se encuentran entre las obras de propiedad intelectual cuyo límite de 95 años de derechos de autor en Estados Unidos se alcanzó, pasando a ser de dominio público desde el 1 de enero.

Esto significa que los creadores pueden usarlas y reutilizarlas sin permiso ni pago. La tanda de nuevas creaciones artísticas públicas de 2026 no alcanza el brillo de las recientes primeras entradas al dominio público de Mickey o Winnie. Pero desde 2019 -el fin de una sequía de 20 años de propiedad intelectual provocada por las extensiones de derechos de autor del Congreso- cada cosecha anual ha sido una mina de oro para quienes defienden una mayor cantidad de obras pertenecientes al público.

“Es un gran año”, dijo Jennifer Jenkins, profesora de derecho y directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de Duke, para quien el Año Nuevo se celebra como el Día del Dominio Público. “Es simplemente la pura familiaridad de toda esta cultura”.

En los dibujos animados y los cómics que presentaban a la primera versión de “Betty Boop” la muestran como una perra. Cuando aparece por primera vez en el corto de 1930 “Dizzy Dishes”, uno de los cuatro dibujos animados suyos que pasaron al dominio público, ya era totalmente reconocible como la flapper de la Era del Jazz, posteriormente inmortalizada en innumerables tatuajes, camisetas y pegatinas. Tiene cara de niña, pelo corto con rizos bien cuidados, pestañas llamativas y una boca diminuta. Pero también tiene orejas de caniche colgantes y una diminuta nariz negra.

Estas pronto se transformarían en pendientes colgantes y una diminuta nariz blanca. Empezó siendo básicamente la “Minnie Mouse” de un popular perro antropomórfico llamado “Bimbo”, a quien con el tiempo eclipsó y dejó de lado.

El personaje fue diseñado y propiedad de Fleischer Studios, y los cortos fueron estrenados por Paramount Pictures. Se basó, al menos en parte, en la cantante Helen Kane, conocida como la “Chica Boop-Oop-a-Doop”, gracias a una exitosa canción de 1929.

Curiosamente, Kane perdería una demanda por el personaje de “Betty Boop” y el uso de la frase. Durante el proceso, la defensa alegó que la cantante afroamericana Esther Lee Jones utilizó frases similares primero.

Nueve nuevas caricaturas de “Mickey Mouse” también pasan a dominio público, dos años después de que “Steamboat Willie” hiciera pública su primera versión. Este año se le une la primera versión de su perro “Pluto”, quien, en 1930, era conocido como “Rover”.

AP

Habrá limitaciones en su uso

Los artistas ahora tienen libertad para usar a esta primera “Boop” en películas y obras similares. Pero crear merchandising no será gratuito.

En una distinción importante que Disney suele plantear con respecto a “Mickey Mouse”, la marca registrada de un personaje es distinta de los derechos de autor de las obras que lo presentan.

CT