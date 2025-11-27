Este miércoles, el regreso de Stranger Things a Netflix colapsó el servicio en directo de la plataforma obligando a los sedientos fanáticos de la historia a añadir unos minutos más a su larga espera para disfrutar de la resolución de la saga.

De acuerdo con los registros de revistas especializadas, Netflix cayó cerca de las 17:00 horas de la costa del Pacífico en Estados Unidos, justo cuando se estrenaron los primeros episodios de la esperada quinta temporada de la serie. La caída no se prolongó más allá de unos tres minutos, sin embargo, el tiempo fue reconocido por usuarios que se mantenían a la expectativa ante una de las series más populares de la plataforma en los últimos años.

De acuerdo con Variety, el problema de transmisión que presentaron unos usuarios, no se prolongó más allá de cinco minutos. Sin embargo, este no es el único fallo que se ha producido en la plataforma. Hace no mucho, la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, evento que también generaba mucha expectativa y tenía el problema de que debía ser transmitido en directo.

No obstante, el estreno acontecido el día de ayer marca la fecha más importante de Netflix en el año. El día de ayer apareció la primera tanda de cinco episodios de la última temporada de Stranger Things, tras tres años de espera con respecto al final de la cuarta temporada.

Stranger Things es la primera serie de Netflix que se ha posicionado cuatro veces dentro del Top 10 de las producciones más vistas de la plataforma de manera simultánea. Esta última temporada de la producción será estrenada en tres partes; la primera apareció el día de ayer; la segunda llegará el 25 de diciembre; y la última está agendada para el 31 de diciembre, siendo esta última de solo un episodio de alrededor de dos horas de duración.

Además de celebración, el regreso de Stranger Things trajo una oleada de memes en redes sociales.

Estos son los mejores memes del estreno de “Stranger Things 5”

Yo después de aventarme los cuatro episodios de Stranger Things de una sola sentada tras una corta espera de tres años: pic.twitter.com/jwzuSD330h— Lonely�� (@angelo_uf) November 27, 2025

cada minuto que veo Stranger Things, cambio de opinión. Once es la clave. Will es la clave. Holly es la clave. Quizás yo sea la clave #StrangerThings5

pic.twitter.com/QvtBdtNl1j— alejo (@alejandropgrc) November 27, 2025

así se siente escuchar la intro de stranger things pic.twitter.com/RXeEFDc9br— ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) November 27, 2025

Can't take stranger things seriously cuz it genuinely just looks like this to me pic.twitter.com/bXfygILsBp— jeremy (@womanpleaser78) November 26, 2025

Los niños de Stranger Things para la quinta temporada: pic.twitter.com/w6zA1uNSnC— Simpsonito (@SoySimpsonito) November 26, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB