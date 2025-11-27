Fátima Bosch y sus inicios en un concurso de belleza infantil

Recientemente fue el certamen Miss Universo en Tailandia, en donde la tabasqueña Fátima Bosch fue coronada como la reina de este año. Una victoria que ha estado sonando en todo el mundo, sobre todo las especulaciones de que el triunfo de la mexicana pudo haber sido arreglado, por la intervención de su padre Bernardo Bosch Hernández, y del propietario de la organización, Raúl Rocha Cantú.

Tales rumores despertaron la curiosidad del público con respecto a Fátima y su familia, que comenzaron a investigarlos, incluyendo el pasado y trayectoria de ella. Lo que se encontró sorprendió a muchos.

Entre lo que se encontró fueron videos de Bosch cuando era sólo una niña. En uno de ellos se le ve participando en un concurso de belleza infantil, evidencia de que desde muy pequeña tenía claro su sueño: convertirse en reina de belleza.

En el clip, la pequeña se presenta diciendo: "Hola, me llamo Fátima Bosch Fernández". Al preguntarle de qué municipio es, responde con seguridad: "De Teapa", su ciudad natal, donde nació el 19 de mayo del 2000. También aparece modelando un traje inspirado en La Sirenita, saludando al público con mucha seguridad y carisma.

Como se esperaba, el video rápidamente se viralizó en TikTok y acumuló miles de reacciones. Entre los comentarios, algunos usuarios señalaron que, mientras muchos ven a una mujer triunfadora, su padre seguramente veía a la niña que soñaba con las pasarelas, destacando que no consideran negativo que la haya apoyado en todo momento, incluso con los rumores sobre la supuesta compra de la corona.

Y no fue el único material difundido, también hay otro videoclip donde Fátima Bosch, siendo aún una niña, aseguró que deseaba convertirse en reina de belleza para "ayudar a toda la gente". Esta declaración surgió cuando una reportera le pidió su nombre y le preguntó si quería ser embajadora como sus tías.

