Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre

Es momento de conocer qué energías estarán presentes este último fin de semana de noviembre del 28 al 30 y cómo influirán en cada signo con los horóscopos de Mhoni Vidente.

Este fin de semana promete ser un período clave para recibir oportunidades, tomar decisiones importantes, mejorar la economía, fortalecer relaciones y disfrutar de momentos de alegría y bienestar.

A continuación, descubre qué le depara la fortuna a tu signo y cuáles serán los más favorecidos durante estos días según las predicciones de Mhoni Vidente.

Aries

Para Aries, el mejor día será el 30 de noviembre. Tendrán un fin de semana muy activo con trabajo, cierres de mes y buena energía para ponerse al día en pendientes. Aries está renovándose: paga deudas, mejora su rutina de ejercicio y empieza a dormir mejor.

Se recomienda dedicar tiempo personal: ordenar la casa, caminar, hacerse algún tratamiento y controlar los antojos. También será un fin de semana favorable para el amor, con conexiones nuevas y compatibles.

El 1 de diciembre es ideal para limpiar energías: encender una vela blanca, poner flores blancas, cargar un limón en la bolsa y estrenar algo nuevo. Habrá suerte en juegos de azar; los números son 01, 12 y 39, y los colores de poder amarillo y rojo. Cuidar dolores de cabeza y cuello.

Aries debe evitar pensamientos negativos y celos; mantener la mente ocupada le ayudará. Se recomienda revisar documentos importantes y atender asuntos del hogar, como tuberías o el baño.

Diciembre traerá crecimiento económico, estabilidad y oportunidades laborales. Aries tendrá un fuerte liderazgo este fin de semana y será compatible con Géminis, Sagitario y Capricornio. También podría aparecer un vínculo sensual con alguien de Virgo.

Tauro

Para Tauro, su mejor día será el 27 de noviembre. Tendrá un fin de semana lleno de trabajo y pendientes por resolver, aunque también llegará dinero extra, lo que le traerá más estabilidad. Últimamente se ha sentido irritado, cansado o desesperado, por lo que se recomienda relajarse, pensar positivo y mantenerse lejos de personas conflictivas o negativas.

Este fin de semana se sugiere no darle tantas vueltas a las cosas, dejar el pasado atrás y enfocarse en lo que viene: diciembre será más favorable. También debe continuar organizando su proyecto o negocio, ya que Tauro es muy buen vendedor y puede recibir ingresos extra.

Sus números de suerte son 05, 37 y 72, y sus colores de energía serán naranja y blanco.

Debe evitar opinar de más y alejarse de personas que puedan contaminar su energía.

Las cartas señalan transformación positiva, éxito en decisiones importantes y una recompensa económica. En el amor, si tiene dudas entre dos personas, debe elegir a quien le dé estabilidad emocional. Buena compatibilidad con Acuario, Tauro y Virgo.

Géminis

Para Géminis, la energía de estos días será positiva, aunque últimamente se ha sentido acelerado, pensando demasiado y absorbiendo energías que no le corresponden. Lo ideal es que se calme, analice bien sus decisiones y evite involucrarse en problemas ajenos.

El jueves y viernes tendrá trabajo extra, organizará pendientes y deberá encontrar tiempo para hacer ejercicio y convivir con la familia. Géminis está en una buena etapa laboral: se abren oportunidades, contratos y hasta propuestas para un nuevo empleo en 2026. Sin embargo, debe ser más reservado y no contar de más, ya que suele atraer chismes, envidias o malas vibras.

Su mejor día será el 29 de noviembre. Se recomienda para el día primero encender una veladora blanca o roja, cortarse el cabello y limpiar la casa con loción para atraer prosperidad. También debe evitar prestar dinero a familiares para no generar conflictos.

Es un buen momento para socializar: aceptar invitaciones al cine, reuniones o celebraciones familiares. Sus números de suerte son 25, 27 y 49, y sus colores serán negro y blanco.

Debe tener cuidado con chismes de una expareja o personas tóxicas que buscan desestabilizarlo. En el amor, Géminis es leal y entregado, pero debe buscar parejas estables y compatibles,

Cáncer

Para Cáncer, esta semana llega con crecimiento personal y espiritual. Se siente más fuerte, más positivo y con buena suerte. Está preparando un viaje para fin de año, lo cual es ideal porque necesita disfrutar, consentirse y gastar en sí mismo, no solo en los demás como suele hacerlo. Es buen momento para darse gustos, pero sin endeudarse en exceso.

Cáncer trae protección espiritual fuerte; algo que pidió o un ritual realizado fue escuchado y ahora recibe apoyo divino. Su mejor día será el 27 de noviembre. Sus números de suerte: 04, 29 y 63, y sus colores: rojo y verde.

Las cartas aconsejan cuidado con gente tóxica del trabajo o amistades, y evitar prestar dinero, ropa o el coche. Se sabrá de un embarazo cercano que traerá alegría. También es buen momento para cambiar o abrir otra cuenta bancaria, y resolver trámites de casa o coche.

En el amor, será compatible con Aries, Escorpión y Acuario. Se acerca un reconocimiento económico hacia el viernes. Se recomienda encender una veladora blanca el 1 de diciembre y organizar documentos pendientes.

Leo

Para Leo, esta semana se presenta como un momento de trabajo, esfuerzo y cuidado personal. Su mejor día será el 30 de noviembre. Está muy activo laboral y académicamente, guardando dinero y organizando su vida. Puede ayudar a algún familiar que salga de viaje, prestándole apoyo económico, y será un fin de semana de mucho trabajo y exámenes de última hora.

En el amor, Leo debe cuidar su pasión intensa y protegerse. Es un fin de semana con muchos posibles romances, pero debe mantener claridad y precaución, evitando relaciones tóxicas o amistades que no aporten positividad. Sus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Aries.

Sus números de suerte son 07, 15 y 22, y sus colores son azul y blanco, representando claridad, estabilidad y protección. Las cartas también indican dinero rápido, oportunidad en la lotería, crecimiento laboral y económico, así como la importancia de cuidar mascotas y mantener ejercicio para recuperar estabilidad física.

Virgo

Virgo está en un momento de organización y responsabilidad, arreglando trámites de seguros, pensiones y papelería antes de que termine el año. Los Virgo casados o comprometidos contemplan formar familia y fortalecer su hogar.

El fin de semana será de diversión y relajación, con momentos agradables en casa o saliendo de fiesta. Se aconseja cuidar las finanzas, pagar tarjetas y deudas, y aprovechar para desarrollar habilidades en cultura, arte y ventas, así como considerar aprender inglés para abrir nuevas oportunidades. También es un buen momento para organizar la casa y limpiar energías, arreglando el closet o renovando ropa y accesorios.

En el amor, habrá posibilidades de pareja estable y verdadero amor, aunque también puede aparecer un amor prohibido; la recomendación es disfrutar sin culpas. Los signos compatibles son Capricornio, Aries y Tauro, que acercarán oportunidades de conexión y apoyo. Además, se avecina un nuevo contrato o trabajo en el extranjero.

Se recomienda cuidar los nervios y el estrés, relajarse y mantener la mente positiva. Actividades como tener una pecera o cuidar peces ayudarán a la tranquilidad y a la paz interior.

Los números de la suerte son 10, 14 y 65, y los colores, amarillo y azul.

Libra

Libra está en un momento de mucho trabajo y responsabilidad, arreglando papelería, haciendo pagos y aclarando asuntos con su pareja para establecer claridad en la relación y mantener la armonía.

Este fin de semana tendrá oportunidades para disfrutar, salir de fiesta y divertirse, aunque se recomienda evitar viajes complicados por carreteras cerradas. Libra atraviesa una etapa de abundancia y crecimiento, en la que todo lo que haga puede convertirse en éxito, pero es importante cerrar ciclos pasados y no aferrarse a lo que ya no es para su bienestar.

También es un buen momento para aprender y tomar cursos de manualidades, belleza o desarrollo personal, así como para organizar la casa y cuidar la energía personal. Se aconseja cuidar la salud de pies y uñas, protegerse de malas energías, y mantener equilibrio en la vida amorosa y económica.

Los números de la suerte son 11, 33 y 77, y los colores recomendados son azul y rojo. Libra estará muy compatible con Aries, Géminis y Acuario, y se le presentarán oportunidades de amor verdadero, sorpresas económicas y regalos inesperados.

Escorpión

Escorpión tendrá un fin de semana lleno de intensidad, pasión y actividad, con su mejor día siendo el 29 de noviembre. Este signo, conocido por su temperamento fuerte y personalidad dominante, debe equilibrar su energía para no ahogar las relaciones y mantener la armonía con los demás.

Es un momento de fiesta, reuniones familiares y disfrute de la vida, pero también de responsabilidad: es importante hacer tareas pendientes, graduaciones y trámites sin descuidarse. Escorpión contará con suerte en juegos de azar y números mágicos 19, 34 y 62, y sus colores serán azul y amarillo.

Se recomienda limpiar y organizar la casa, cuidar la alimentación, hacer ejercicio y protegerse de envidias y malas energías. Además, es un buen momento para realizar cambios estéticos si lo desea, siempre con cuidado.

Las cartas indican que habrá ayuda poderosa en cuestiones laborales, abundancia y oportunidades de progreso, así como compatibilidad con Cáncer, Piscis y Capricornio.

Sagitario

Sagitario celebra su cumpleaños y un fin de semana lleno de alegría, con su mejor día siendo el 28 de noviembre. Es un momento para festejar con familiares y amigos, recibir regalos y consentirse.

Se recomienda disfrutar de la vida, salir de viaje si es posible, pero cuidando los excesos en comida y bebida. Sagitario estará enfocado también en asuntos laborales, trámites y estudios, con oportunidades de crecimiento y éxito, especialmente si se atreve a explorar liderazgo, oratoria, arte o emprendimiento.

Los números mágicos son 08, 16 y 20, y sus colores blanco y azul. Es un periodo propicio para expresar sentimientos, resolver problemas pendientes y mantener la humildad, evitando el ego y la soberbia.

Las cartas indican que recibirá bendiciones, propuestas de amor verdadero, matrimonio y regalos significativos, y que será compatible con Aries, Cáncer y Leo. Se recomienda cuidar pertenencias, mantenerse relajado y evitar confrontaciones, aprovechando el fin de semana para disfrutar de la familia, las amistades y la diversión de manera equilibrada.

Capricornio

Capricornio estará viviendo un fin de semana de progreso y estabilidad, con su mejor día el 30 de noviembre. Es un momento para cuidarse, alimentarse mejor, mantenerse hidratado y evitar excesos que puedan afectar la salud.

Será un periodo de organización y arreglos en la casa, trámites personales, papelería y asuntos financieros, con énfasis en pagar deudas y ahorrar para el futuro. Las cartas indican abundancia y suerte en el dinero, con los números mágicos 02, 18 y 30, y los colores rojo y blanco.

Se recomienda cuidar de las mascotas, protegerse de la energía negativa, y rodearse de personas de buena vibra. Capricornio también tendrá oportunidades para aprender, tomar cursos o diplomados, mejorar su desarrollo personal y profesional, y conocer gente importante.

En el ámbito amoroso, será un fin de semana de nuevas experiencias y posibles encuentros significativos, especialmente con Tauro, Virgo y Libra, quienes se acercarán con buenas intenciones y amor verdadero. En general, es un periodo para reinventarse, equilibrar la vida y enfocarse en la felicidad, el bienestar y la estabilidad.

Acuario

Acuario estará enfrentando un fin de semana de organización, reflexión y acción. Aunque puede estar preocupado por situaciones complicadas—laborales, económicas, amorosas o familiares—el consejo principal es no cargar problemas ajenos y enfocarse en soluciones prácticas.

Es un momento para ordenar la casa, la escuela, el trabajo y la papelería, y también para dedicarse a sí mismo: caminar, adquirir vitaminas, hacer ejercicio y disfrutar el fin de semana con actividades que recarguen la energía positiva.

Su mejor día será el 27 de noviembre, con buena suerte en juegos de azar, apuestas y oportunidades laborales. Los números mágicos son 13, 24 y 42, y sus colores la blanco y verde. Habrá invitaciones a fiestas, eventos deportivos o salidas sociales; la recomendación es no aislarse y aprovechar esas oportunidades.

En temas de salud, se aconseja cuidar la digestión, moderar los excesos alimenticios y mantenerse hidratado. En cuestiones amorosas y sociales, Acuario tendrá buena compatibilidad con Géminis, Leo y Libra, pero debe estar atento a mentiras recientes y personas poco confiables. Es un momento para actuar con honestidad, cuidado y perseverancia en todo lo que emprenda.

Piscis

Piscis, este fin de semana es todo sobre crecimiento personal, confianza y estabilidad. La clave es creer en ti mismo: tu profesionalismo, tu capacidad de liderazgo y tu talento son extraordinarios, así que es momento de enfocarte en ti, no en los demás. Visualízate exitoso, exprime tus habilidades al máximo y trabaja en tu desarrollo económico y personal.

Tu mejor día será el 29 de noviembre, con suerte en juegos de azar y loterías. Tus números mágicos son 17, 21 y 40, y tus colores blanco y naranja. Recibirás regalos inesperados y alegría que reforzarán tu bienestar emocional. El 1 de diciembre es recomendable prender una veladora blanca para atraer dinero y estabilidad.

En salud, cuida estómago, intestino y gastritis, come mejor y evita excesos. También se aconseja mantener distancia de personas tóxicas sin bloquearlas; simplemente protege tu energía.

En el amor, tendrás buena compatibilidad con Cáncer, Virgo y Escorpión, y se avecina un futuro prometedor estos cuatro días, con posibilidad de avances legales o contratos. La recomendación final: adquiere un reloj, simbolizando estabilidad y control del tiempo, y recuerda que lo más importante es tu bienestar y tu familia.

