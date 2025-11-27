Stranger Things 5: Cuál es la historia de "Vecna" y su relación con D&C

Las amenazas que aparecen en Stranger Things no reciben sus nombres al azar. Desde la primera temporada, los jóvenes de Hawkins han recurrido a su juego favorito, Dungeons & Dragons (D&D), para identificar a las criaturas que enfrentan. Así ocurrió con el Demogorgon y el Azotamentes, y de la misma manera surgió el nombre del gran villano de la cuarta temporada: Vecna.

Antes de adoptar ese nombre, el personaje se revela como Henry Creel, el primer experimento del laboratorio de Hawkins, también conocido como One. Sin embargo, cuando su verdadera naturaleza se manifiesta, el grupo entiende que no están ante un enemigo común, sino frente a una entidad con un poder superior, lo que los lleva a buscar una referencia más oscura dentro del universo de D&D.

¿Quién es Vecna en Dungeons & Dragons?

Dentro del mundo de Dungeons & Dragons, Vecna es uno de los villanos más antiguos y temidos. Su historia comienza como la de un poderoso hechicero humano que, obsesionado con vencer a la muerte, terminó transformándose en un lich, un tipo de mago no-muerto.

Un lich es una entidad que conserva su existencia mediante rituales de nigromancia y prácticas arcanas diseñadas para alcanzar la inmortalidad. A Vecna se le considera una deidad oscura vinculada al conocimiento prohibido y es conocido como el “Dios de los Secretos Torcidos”, debido a su dominio de la magia y su capacidad para manipular la mente.

Entre los objetos más emblemáticos relacionados con él se encuentran el Ojo de Vecna y la Mano de Vecna, dos artefactos malditos que otorgan grandes poderes, pero que exigen a cambio un sacrificio físico extremo a quien decide utilizarlos.

Por qué Henry Creel es llamado Vecna en la serie

Al enfrentarse a la criatura que surge del Upside Down en la cuarta temporada, los chicos de Hawkins notan que su aspecto y habilidades recuerdan directamente a un lich. Su cuerpo presenta una apariencia cadavérica, casi esquelética, cubierto de raíces y venas oscuras, lo que refuerza la comparación con la figura de Vecna en D&D.

Además, sus poderes mentales coinciden con los del villano original: puede invadir la mente de sus víctimas, manipular recuerdos traumáticos y atacar a distancia mediante una forma de magia oscura. Estas similitudes los llevan a concluir que no se trata de un monstruo más, sino de la fuerza dominante del Upside Down, incluso superior al Demogorgon y al Azotamentes. Por esta razón, deciden llamarlo Vecna.

Demogorgon y Azotamentes

Los nombres de otras criaturas de la serie también provienen del universo de Dungeons & Dragons. En el juego, los Demogorgones son conocidos como “príncipes demoníacos”, seres que representan el caos absoluto. Aunque su diseño original en D&D es distinto al mostrado en la serie, la inspiración es evidente debido a su ferocidad y poder.

El Azotamentes, conocido en inglés como Mind Flayer, también tiene su raíz en D&D. En ese mundo son llamados ilícidos, criaturas psiónicas capaces de controlar mentes. Viven en la Infraoscuridad y son considerados uno de los monstruos más aterradores dentro de la fantasía.

Gracias a su conocimiento de Dungeons & Dragons, los chicos de Hawkins logran nombrar y comprender, al menos en parte, las amenazas que enfrentan. Vecna, al igual que el Demogorgon y el Azotamentes, no solo representa un monstruo dentro de la serie, sino una conexión directa entre el mundo del juego y el terror que invade su realidad.

BB