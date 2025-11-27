El cantante Alejandro Fernández fue el centro de atención en redes sociales tras la circulación de un video en el que se le ve mostrando incomodidad durante su presentación en el Palenque de Querétaro.

En el clip, el intérprete de "Tantita pena" se detiene por un momento antes de continuar con su actuación, aparentando que podría estar a punto de vomitar. Sin embargo, logró reincorporarse y seguir interactuando con su público.

El video generó debate entre los internautas, quienes especularon sobre un posible estado de ebriedad del artista, especialmente considerando algunos episodios previos de desconcentración durante sus recitales.

No obstante, Alex Fernández, hijo del cantante, desmintió que su padre se encontrara bajo los influjos del alcohol. En entrevista con Imagen Televisión, explicó que Alejandro padece de reflujo gastroesofágico, una condición que provoca ardor y acidez con frecuencia.

"El (video) que yo vi, que está en un palenque; mi papá siempre ha tenido problemas de reflujo y, a veces, en sus conciertos, ya sabes, que su coñaquito, todo ese rollo o, muchas veces, toma té de jengibre yo es lo que diría que es lo que le da más reflujo, yo, por lo que vi, porque lo vi bien, realmente no lo vi en mal estado ni nada", afirmó.

Alex señaló que, aunque antes de sus shows Alejandro suele beber una copa de alcohol o, en su defecto, una taza de té, esto no afecta su desempeño en el escenario.

El fin de semana del 29 de noviembre, Alejandro Fernández continuará su gira "De rey a rey" en la Arena de San Luis Potosí, rindiendo homenaje a su padre, el Charro de Huentitán.

MF