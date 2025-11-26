Stranger Things 5: hermanos Duffer revelan 6 episodios clave que ver antes del final

A pocas semanas del cierre definitivo de Stranger Things, los creadores de la serie, Ross y Matt Duffer, compartieron qué episodios consideran esenciales para comprender el desenlace de la historia.

En una entrevista con Entertainment Weekly, los hermanos revelaron que, durante la preparación de la quinta temporada, volvieron a ver seis capítulos clave de entregas anteriores porque contienen los elementos narrativos que sostienen la temporada final. La intención principal, explicaron, es responder las preguntas que han quedado abiertas desde el inicio de la serie.

NETFLIX

Uno de los objetivos más importantes de esta última temporada es explicar por qué Will Byers fue la primera víctima y cómo se originó realmente el Upside Down, que, de acuerdo con lo mostrado en la serie, fue creado cuando Eleven envió a Vecna a otra dimensión.

“Hablamos mucho de la Temporada 1. Ahí es donde todo comenzó. Gran parte de la Temporada 5 consiste en cerrar el círculo tanto como sea posible,” comentó Matt Duffer.

Los 6 capítulos más importantes para entender Stranger Things 5

De acuerdo con los Duffer, estos episodios contienen las claves sobre Eleven, Will y el trasfondo del universo de la serie:

"The Bathtub" (Temporada 1, Episodio 7): En este capítulo se muestra cómo Eleven utiliza una cámara de privación sensorial para localizar a Will. Este momento establece el alcance de sus habilidades psíquicas, que serán fundamentales en el desenlace.

"The Upside Down" (Temporada 1, Episodio 8): El final de la primera temporada es esencial, ya que la última entrega explicará cómo logró sobrevivir Will y qué fue lo que Vecna le introdujo en la garganta cuando fue rescatado por Hopper y Joyce.

"Will the Wise" (Temporada 2, Episodio 4): Aquí se desarrolla con más profundidad la conexión de Will con el Mind Flayer, cuando comienzan sus visiones y síntomas psíquicos que serán determinantes en el cierre de la historia.

"Dig Dug" (Temporada 2, Episodio 5): En este episodio, Will logra ver las acciones del Mind Flayer, y se establecen paralelismos narrativos que los creadores retomarán en la temporada final.

"The Spy" (Temporada 2, Episodio 6): Este capítulo es uno de los más mencionados por los creadores. Ross Duffer explicó que la frase del tráiler de la quinta temporada, “Vas a ayudarme… por última vez”, está directamente relacionada con el papel de Will como “espía involuntario”.

"The Massacre at Hawkins Lab" (Temporada 4, Episodio 7): En este episodio se revela la verdadera identidad de Vecna como Henry Creel, además de confirmarse que el Upside Down permanece “congelado en el tiempo”, un elemento clave para entender el final de la serie.

Según Entertainment Weekly, los hermanos Duffer destacaron que, aunque muchos seguidores consideran la segunda temporada como una de las más débiles, para ellos representa el núcleo emocional y psíquico de la relación entre Will y el Mind Flayer.

¿Cómo se estrenará la quinta temporada de Stranger Things?

ESPECIAL/NETFLIX

Los hermanos Duffer también confirmaron el formato de lanzamiento de la temporada final:

Volumen 1: Los primeros cuatro episodios se estrenarán en Netflix un miércoles.

Volumen 2: Del episodio 5 al 7 llegarán el día de Navidad.

El último episodio de la serie, con una duración aproximada de dos horas, se estrenará tanto en cines como en Netflix en la víspera de Año Nuevo. Con este formato dividido en dos volúmenes y un cierre especial, los creadores buscan que los fans lleguen preparados al desenlace definitivo de la historia.

