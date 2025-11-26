Lenny Kravitz incluye a Guadalajara en su gira Live 2026

Lenny Kravitz regresará a México en 2026 y Guadalajara forma parte del nuevo tramo de conciertos que el músico confirmó este miércoles. El Auditorio Telmex recibirá al cantante el próximo 8 de marzo, fecha que se suma a las presentaciones anunciadas para Monterrey (11 de marzo) y a la preventa para fans, que comenzará el 27 de noviembre. La preventa Banamex será el 2 de diciembre, mientras que la venta general arrancará el 3 de diciembre a través de Ticketmaster y taquillas.

El éxito de Blue Electric Light Tour 2025

El anuncio llega después de la gira internacional de Blue Electric Light Tour 2025, que agotó boletos en Europa, Sudamérica, Australia y durante una residencia en Las Vegas. Kravitz continuará ahora con Lenny Kravitz Live 2026, que contempla conciertos principales y apariciones en festivales.

El músico mantiene la gira tras el lanzamiento de su álbum más reciente, Blue Electric Light, publicado en mayo de 2025 como parte de una etapa que Billboard ha llamado “Lennaissance”. La prensa internacional lo ha descrito como un trabajo que reúne distintas vertientes del sonido que el artista ha desarrollado a lo largo de más de tres décadas de carrera. NPR señaló que el disco es “un caleidoscopio de rock elevado, funk psicodélico, soul suave y más”.

Kravitz acumula grandes reconocimientos

En los últimos años, Kravitz también ha acumulado reconocimientos que consolidan esta nueva etapa. En 2024 recibió el Music Icon Award en los People’s Choice Awards, el Best Rock Award en los MTV Video Music Awards y el Fashion Icon Award, otorgado por el CFDA. Asimismo, fue incorporado al Paseo de la Fama de Hollywood.

Kravitz y su participación en el cine

El músico ha complementado este ciclo con el lanzamiento de “Road To Freedom”, tema compuesto especialmente para la película Rustin, producida por Netflix. La canción le valió nominaciones al Globo de Oro, Critics Choice Awards y Guild of Music Supervisors Awards. En paralelo, su actividad creativa continúa en otros ámbitos: su firma Kravitz Design Inc. ha desarrollado proyectos para marcas como Rolex, Leica y Dom Pérignon, y su autobiografía Let Love Rule ingresó a la lista de más vendidos del New York Times.

Su faceta como actor incluye participaciones en Precious, The Butler y en la saga Los Juegos del Hambre, donde interpretó a Cinna. También es imagen global de la fragancia Y de YSL Beauty y embajador de la casa relojera Jaeger-LeCoultre.

