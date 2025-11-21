Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 21 al 23 de noviembre

El fin de semana del 14 al 16 de noviembre, se presenta lleno de energía positiva y oportunidades para varios signos del zodiaco, según Mizada Mohamed.De acuerdo con las predicciones de la astróloga, algunos de ellos estarán especialmente favorecidos con la suerte.A continuación te compartimos los signos beneficiados:Vive un ciclo de ganancias y recompensas. Todo lo que ha dado regresa multiplicado gracias al apoyo social y al buen karma generado. Su fin de semana está marcado por triunfos y avances.La entrada del Sol en Sagitario reactiva proyectos detenidos desde mediados del año. Es un fin de semana de apertura, fluidez y resultados visibles en asuntos importantes.Entra en un mes de evolución, cambios afortunados y grandes oportunidades para materializar sueños, especialmente en lo laboral y económico. La suerte se expande también hacia sus seres queridos.Es el gran favorecido del periodo. Con el ingreso del Sol en su signo, recibe impulsos económicos, oportunidades patrimoniales y la posibilidad de iniciar proyectos por cuenta propia con excelentes resultados.Recibe “llaves mágicas” para abrir puertas en cualquier ámbito. Se potencian mejoras en el hogar, reconocimientos y recompensas en lo profesional.MF