Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 21 al 23 de noviembre

El fin de semana del 14 al 16 de noviembre, se presenta lleno de energía positiva y oportunidades para varios signos del zodiaco, según Mizada Mohamed.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga, algunos de ellos estarán especialmente favorecidos con la suerte.

A continuación te compartimos los signos beneficiados:

Aries

Vive un ciclo de ganancias y recompensas. Todo lo que ha dado regresa multiplicado gracias al apoyo social y al buen karma generado. Su fin de semana está marcado por triunfos y avances.

Leo

La entrada del Sol en Sagitario reactiva proyectos detenidos desde mediados del año. Es un fin de semana de apertura, fluidez y resultados visibles en asuntos importantes.

Libra

Entra en un mes de evolución, cambios afortunados y grandes oportunidades para materializar sueños, especialmente en lo laboral y económico. La suerte se expande también hacia sus seres queridos.

Sagitario

Es el gran favorecido del periodo. Con el ingreso del Sol en su signo, recibe impulsos económicos, oportunidades patrimoniales y la posibilidad de iniciar proyectos por cuenta propia con excelentes resultados.

Acuario

Recibe “llaves mágicas” para abrir puertas en cualquier ámbito. Se potencian mejoras en el hogar, reconocimientos y recompensas en lo profesional.

MF