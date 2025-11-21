Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 21 al 23 de noviembre

Los horóscopos de Mizada Mohamed para el fin de semana del 21 al 23 de noviembre llegan con la energía renovadora del Sol en Sagitario, marcando un periodo ideal para avanzar, tomar decisiones y abrir nuevos caminos.

Como cada semana, Mizada comparte sus mensajes de guía y motivación para que cada signo aproveche al máximo las influencias astrales durante estos días, enfocándose en el amor, el trabajo, la economía y la vida personal.

A continuación te compartimos los horóscopos para cada signo:

Aries

Fin de semana de logros en todos los sentidos. Tus contactos sociales y el apoyo que siempre brindas te regresan multiplicados. Es tiempo de ganar, avanzar y recibir buenas noticias gracias a tu buen proceder.

Tauro

Vienen renacimientos, cambios y oportunidades que te impulsan a algo nuevo o diferente. Venus te favorece especialmente en lo económico, generando mejoras e ingresos adicionales. En el amor todo fluye bien; si no hay romance es porque tú mismo lo estás frenando, ya que el amor te ronda.

Géminis

Con el Sol en Sagitario, entras en un ciclo efectivo donde tendrás llaves mágicas para abrir cualquier puerta. Se favorecen los viajes, los cambios en el hogar y todo lo que tenga que ver con asuntos profesionales y personales.

Cáncer

Este fin de semana es ideal para analizar, observar y tomar decisiones que influyan en tu futuro laboral. También es tiempo de familia, acuerdos y apapachos. Por la tarde llega una noticia que te dará gran alegría.

Leo

Todo se acomoda a tu favor. Es buen momento para remodelaciones o cambios en casa. Con la entrada del Sol en Sagitario inicia un ciclo en el que proyectos comenzados entre finales de julio y principios de agosto empiezan a rendir frutos.

Virgo

Buscas nuevas formas, caminos y decisiones. El Sol en Sagitario te impulsa, ya que ambos pertenecen a la cruz mutable. Proyectos detenidos o bloqueados comienzan al fin a moverse. Dale tiempo al tiempo.

Libra

Cambios, oportunidades y evolución marcan este mes que va del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Tu vida laboral, profesional y económica mejora, beneficiando también a tus seres queridos. Se abren caminos para hacer realidad varios de tus sueños.

Escorpión

Es momento de quitarte la venda de los ojos y ver las cosas como son. Tras cerrar el ciclo de tu cumpleaños, entras en los 52 días solares, etapa donde muchos deseos pueden volverse realidad. Es buen momento para aclarar situaciones en el trabajo y lograr una dinámica más armónica.

Sagitario

Cambios patrimoniales y oportunidades nuevas llegan a tu vida. Es tiempo de iniciar algo por tu cuenta, además de lo que ya haces. Tu habilidad para organizar ingresos y egresos te llevará a una idea económica muy favorable.

Capricornio

Todo lo que inicies en este nuevo ciclo te llevará al triunfo. No es momento de pensar demasiado, sino de actuar. Tu astucia e inteligencia te guían exactamente hacia lo que quieres. Sigue el camino que ya identificaste.

Acuario

Donde pones el ojo, pones la flecha, y este fin de semana no será la excepción. Con el Sol en Sagitario se te entregan llaves para abrir puertas en cualquier ámbito. Cambios positivos en el hogar y el trabajo llegan acompañados de reconocimientos.

Piscis

Tus contactos sociales te ayudan a avanzar rápidamente en acuerdos, negocios o compras y ventas. También se presenta una excelente oportunidad para resolver diferencias familiares y mejorar la comunicación en casa.

