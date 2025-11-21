Osmel Ricardo Lázaro Cipriano Sousa Mansilla, o mejor conocido como Osmel Sousa “El Zar de la Belleza”, es el nombre del hombre a quien se le reconoce por ser uno de los mejores preparadores y entrenadores de reinas, para concursos de belleza en el mundo, y un personaje central en el mundo de los certámenes de belleza latinoamericanos, conocido internacionalmente por su influencia en Miss Venezuela.

Y recientemente antes de que se llevase a cabo la gran final del certamen, predijo que Fátima Bosch ganaría la actual edición de Miss Universo.

Su primera declaración fue en el programa “En casa con Telemundo” en el que fue invitado días antes de la final. Los conductores le preguntaron su opinión sobre varias Misses, entre ellas Fátima Bosch, a la cual mostró su apoyo argumentando que debía de ganar.

La segunda vez que mostró su apoyo fue horas antes de la final; en un vídeo donde aparece él y atrás una pantalla de televisión que transmitía Miss Universo, donde afirmó que el resultado estaba entre México y Tailandia

En un segundo vídeo, ahora a segundos de anunciar a la ganadora entre la mexicana y la tailandesa, volvió a reafirmar que Bosh sería la ganadora “ Yo se los dije”, para luego festejar con alegría el triunfo de la tabasqueña.

“Pasan los años y mi instinto sigue intacto” agregó en la descripción del vídeo.

Después de la final en una entrevista, Fátima le dedicó su corona y agradeció a Osmel, por ser quien la descubrió, creyó en ella y la aconsejó.

¿Por qué se le llama “El Zar de la Belleza”?

El apodo se lo dio la prensa venezolana tras varios éxitos en diferentes concursos de belleza. Refleja su rol dominante como formador, director artístico y tomador de decisiones en la maquinaria de preparación de candidatas: ayudó a moldear la estética, la disciplina y las estrategias que llevaron a múltiples triunfos internacionales.

Entre sus éxitos destacan: la preparación de sietes Miss Universo para Venezuela, una Miss Universo para República Dominicana, cuenta con siete ganadoras del Miss Internacional, cinco ganadoras del Miss Mundo, incluso un ganador del Míster Mundo en 1998.

KR