Flow Fest 2025: ¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

El festival de reguetón más grande y especial de México está por llegar, y este año la organización del evento tiene preparadas cientos de actividades y sorpresas que te permitirán disfrutar de la música y el ritmo sin interrupciones. El Flow Fest 2025 está muy cerca, y aquí compartimos todos los detalles para que puedas asistir.

Celebrando su octava edición, el Flow Fest se ha consolidado como uno de los festivales de música más aclamados del país, pues su enfoque divertido y moderno ha sabido llamar la atención de las nuevas y viejas generaciones que buscan pasar un buen momento de la mano de los mejores artistas del género.

Así que, si quieres vivir una experiencia única y electrizante escuchando a las más grandes leyendas del reguetón como Don Omar, Nicky Jam, J Balvin, Myke Towers, Young Miko y muchos personajes más, a continuación te compartimos todo lo que debes saber para gozarlo al máximo.

Como sucede cada año, el Flow Fest 2025 se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México este sábado 22 y domingo 23 de noviembre , arrancando con sus primeros shows a las 15:30 horas y extendiéndose hasta las 02:00 horas del día siguiente.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Existen diferentes maneras para llegar al lugar, aunque la más económica y normalmente rápida es en transporte público.

La forma más directa es a través de la Línea 9 del Metro para bajar en las estaciones Velódromo o Ciudad Deportiva, que te dejan enfrente de las puertas 6 y 7 del Autódromo. Otra alternativa es bajar en la estación Puebla, que conecta con la puerta 8.

En cambio, si prefieres tomar el Metrobús, tu opción más sencilla es bajar en la estación Autódromo, correspondiente a la Línea 2, aunque podrías bajar en Upiicsa e Iztacalco, que quedan por las puertas 8, 12 y 13.

No obstante, también puedes llegar en la Línea 2 del Trolebús, que tiene conexión con las estaciones Avenida Río Churubusco y Ciudad Deportiva.

Si deseas transportarte en vehículo privado, lamentablemente el recinto no tiene estacionamiento, por lo que la mejor opción es viajar en taxi o en algún servicio de transporte por aplicación como Uber, Didi y más.

Planear tus trayectos y seguir las recomendaciones es clave para disfrutar sin contratiempos el Flow Fest 2025. INSTAGRAM/@cocacola_flow

Recomendaciones para asistir al Flow Fest 2025

Para que vivas una experiencia mágica y aproveches al máximo tu estadía en el festival, aquí te compartimos un par de recomendaciones que puedes tener en cuenta:

El servicio de Metro y Metrobús termina a las 00:00 horas, por lo que se aconseja planear tus trayectos previamente.

El festival no permite el acceso de mochilas grandes, cámaras profesionales, palos de selfi y otras cosas que aquí te detallamos .

. Para comprar alimentos, bebidas o merch, solo podrás hacerlo a través de tu pulsera, que podrás recargar en línea o en los puestos físicos del lugar.

Toma mucha agua; puedes ingresar termos vacíos y dentro habrá bebederos.

Anticipa tu recorrido: para optimizar tu tiempo, comprueba los horarios de tus artistas favoritos y desplázate conforme a los shows que deseas ver.

Si vas en grupo, pacten un lugar de referencia en caso de que se separen, ya que la señal suele verse interferida.

El Flow Fest 2025 promete dos días llenos de energía, música y experiencias memorables , por lo que con una buena planeación y estas recomendaciones será mucho más fácil disfrutar cada momento al máximo. Si estás listo para bailar, cantar y vivir el reguetón como nunca, este festival será el lugar perfecto para hacerlo.

