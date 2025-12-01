VIDEO | Novia cancela su boda en camino al evento y se vuelve viral

El creador de contenido, Un Tal Fredo, quien también se desempeña como wedding planner, subió a redes sociales un caso que rápidamente se viralizó, debido a su gravedad: camino a su boda, una novia decide no casarse en el último minuto.

Es común que Alfredo Cantú, nombre real de Un Tal Fredo, comparta experiencias caóticas, divertidas y demás anécdotas que ha vivido como organizador de bodas. No obstante, esta es la primera vez que muestra algo así.

En redes, Fredo compartió un video en el que, rumbo a la iglesia, la novia que acompaña sufre un aparente ataque de ansiedad y toma la decisión de no continuar con la boda.

Novia cancela su boda poco antes de llegar al evento

Antes de llegar a la boda, Fredo suele preguntarle a las novias si están listas y seguras para dar este gran paso, con la finalidad de hacerlas sentir seguras y apoyadas.

En esta ocasión, sucedió algo que ni Fredo ni sus seguidores esperaban: al realizar la pregunta, la novia (cuya identidad está protegida por el creador) respondió con un “no sé, Fredo”, y por su reacción, parece que estaba teniendo un ataque de ansiedad.

A pesar de que los motivos de la cancelación no fueron revelados en el video, se observa al influencer llevando a cabo el protocolo que tienen preparado para este tipo de situaciones.

“Hace más de un mes tuvimos esta situación en donde la novia decidió NO casarse minutos antes de ir a la iglesia. Ella tiene sus razones y son VÁLIDAS…” escribió en la descripción del video. Asimismo, aclaró que la intención de subir el video es exponer que nunca es tarde para “tomar la decisión correcta”.

“Me permitió compartirlo en redes para dar el mensaje de que NUNCA ES TARDE para tomar la decisión correcta, que NO eres egoísta por dejar ir algo que no te hace feliz y que NO IMPORTA si ya está pagada una boda, si la familia esté de acuerdo o no, si la gente “va a hablar” o lo que sea que te esté deteniendo… PRIMERO VAS TÚ”, finalizó en el post.

Como era de esperarse, la difícil decisión de la novia no hizo esperar a la ola de comentarios que se avecinó. Algunos apoyan y aplauden la valentía de cancelar todo antes de que “fuera demasiado tarde”, mientras que otros no estuvieron de acuerdo con que se esperara hasta el último momento para tomar la decisión.

