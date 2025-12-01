A través de redes sociales, se difundió un video en el que el cantante Julión Álvarez pidió más cuidado a sus seguidores, quienes le avientan sus celulares al escenario, esto durante un concierto.

El momento ocurrió en un show en Honduras, donde Julión tuvo que detener su presentación para solicitar a sus fans que dejaran de lanzar sus teléfonos , después de que circulara un video en el que presuntamente rompió un iPhone que un fan le aventó. "No me los avienten porque los quiebro", advirtió.

Al notar que el público seguía arrojándole dispositivos electrónicos, Julión tomó el micrófono y elevó la voz, visiblemente molesto, para pedir que dejaran de hacerlo.

"Una mala puntería nos pega un chingazo, un golpe a cualquiera de nosotros que estamos en el escenario y no está sano, qué necesidad", dijo el cantante.

Julión Álvarez cerrará su gira en Tabasco

Como parte de su gira "#4218", con la que celebra 42 años de vida y 18 de carrera, el cantante ha sorprendido a sus seguidores, y próximamente cerrará este ciclo en Villahermosa, Tabasco.

El intérprete de éxitos como "Regalo de Dios" y "Tu Perfume", ofrecerá su concierto final en el Estadio Centenario el sábado 7 de febrero. Su regreso a ese escenario ha emocionado a sus fans y aún hay boletos disponibles en Boletito.com.

Durante la Feria de Chiapas, Julión Álvarez reunió a más de 30 mil asistentes, según los medios de la localidad, interpretando temas como "Rey sin reina", "Ojos verdes" y "Pongámonos de acuerdo".

Entre los invitados especiales de su presentación en Chiapas estuvo Alfredo Olivas, de Banda MS. Además, Julión Álvarez prometió su regreso para el posible evento de "Prófugos del Anexo", programado para el 10 y 11 de diciembre, aunque esto aún no ha sido confirmado por los organizadores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL