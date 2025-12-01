Después de semanas de peticiones por parte de los compradores mexicanos, este lunes la popular cadena de cafeterías Starbucks anunció que su famoso vaso de oso, conocido como Bearista Cup , llegará por fin a sus sucursales en México.

Al igual que la mayoría de los lanzamientos de la marca, este vaso coleccionable se volvió tendencia rápidamente en Estados Unidos, donde fue presentado originalmente. Su popularidad ocasionó filas kilométricas y que cientos de personas esperaran horas antes de la apertura para conseguir una pieza.

Aunque en un inicio se pensaba que el vaso no llegaría al país, Starbucks sorprendió a los fans al confirmar que estará disponible en México este mes de diciembre.

¿Cuándo se puede comprar el vaso de oso de Starbucks?

Según los términos y condiciones publicados por la marca, el codiciado vaso estará disponible para clientes Starbucks Rewards nivel Gold a partir del lunes 1 de diciembre, al adquirir una bebida caliente, helada o frappuccino tamaño grande o venti preparada en barra. Es importante mencionar que solo se pueden servir bebidas frías dentro del vaso.

El lanzamiento del vaso Bearista ha creado una fuerte anticipación, pues su diseño especial lo convierte en uno de los productos más buscados de la temporada.INSTAGRAM/@starbucksmex

Los miembros Gold recibirán un cupón un día antes de la venta oficial, el cual deberán presentar al momento de realizar su compra.

Para el público en general, la venta iniciará el 2 de diciembre, también en la compra de una bebida grande o venti.

Es importante considerar que la venta está sujeta a disponibilidad, ya que únicamente se distribuirán 37 mil 472 piezas en todo el país.

Con el fin de evitar reventa excesiva y conflictos entre clientes, la compra estará limitada a una pieza por ticket y por cliente. Además, la promoción será válida únicamente en tiendas físicas; no aplicará en servicios de envío, Drive Thru u otras modalidades.

¿Cuánto cuesta el vaso de oso de Starbucks?

El costo confirmado del vaso Bearista será de $869 pesos. Esta pieza de colección, fabricada en vidrio, destaca por su diseño inspirado en el emblemático osito que caracteriza la temporada festiva de Starbucks, lo que la convierte en un artículo muy atractivo para coleccionistas y fanáticos de la marca.

La llegada del Bearista Cup a México promete desatar una fuerte demanda, especialmente debido a su disponibilidad limitada.

Para quienes planean adquirirlo, lo ideal será anticiparse, revisar los requisitos según el nivel de membresía y acudir temprano a su sucursal favorita. Con una oferta tan reducida, la clave para obtener este codiciado vaso será la rapidez y la preparación.

