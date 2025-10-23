Lety de Nigris, madre de Aldo de Nigris (ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México), se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar varios videos donde muestra su faceta como vendedora de ropa en un tianguis.

Lejos de ocultar su actividad, Lety la compartió con orgullo y dejó claro que las críticas no le afectan. En sus historias de Instagram se le puede ver recorriendo los pasillos del mercado, saludando a los visitantes y tomándose fotos con quienes la reconocieron como la mamá del creador de contenido regiomontano.

Con una chamarra de mezclilla azul, una camisa con el rostro de su hijo y una gorra negra, expresó su agradecimiento por el cariño que Aldo ha recibido.

“Estamos aquí, la gente bien buena. Todos apoyaron a Aldito y yo estoy súper feliz. Ando viendo unas cositas bien padres que me van a dar. Bien padre todo, todo bien bonito”, comentó con entusiasmo.

Antes de esta visita, Lety ya había publicado en TikTok un video donde mostraba los preparativos de su puesto. En el clip aparece usando una camiseta negra holgada y lentes de sol mientras acomoda una bolsa llena de prendas.

“Venta de ropa de la suegra de México. En el mercado de sábados ropa de Aldito, de La Casa de los Famosos”, escribió como descripción.

En otra grabación, respondió a las críticas con humor y confianza , recreando un audio de doña Leticia Guajardo (madre de Poncho de Nigris), donde se escucha decir: “Yo el hate, me vale madr** el hate a mí, me vale madr**”.

Su actitud desató una ola de comentarios positivos. Los usuarios de redes sociales resaltaron su sencillez, su sentido del humor y la cercanía que mantiene con las personas que la siguen.

Aldo de Nigris, conocido popularmente como el “Lobo bien” y originario de Monterrey, se coronó como el campeón de La Casa de los Famosos México 2025. Tras obtener el primer lugar y un premio de 4 millones de pesos, el influencer sorprendió al público al anunciar que compartiría parte del dinero con el tercer finalista, Abelito.

