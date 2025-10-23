A cuatro décadas de su estreno, la película Volver al futuro regresa a la pantalla grande como parte de la cartelera de Cinépolis +QUE CINE con su re-estreno oficial este jueves 23 de octubre en complejos de todo el país.

Revive este clásico tanto en formato tradicional, y por primera vez, en formatos diferenciados IMAX y 4DX, para disfrutar de una experiencia inmersiva que celebra el legado de Marty McFly, el Doc Brown y su inolvidable DeLorean.

Funciones VIP con experiencia del menú temático

Para hacer más especial este re-estreno, Cinépolis ha preparado una sorpresa para los más fanáticos con funciones especiales, exclusivamente en Cinépolis VIP, con un menú temático inspirado en la película.

Estas funciones se realizarán el 23 de octubre, en dos horarios (18:30 y 21:30 horas) con un costo de 750 pesos por persona. Los complejos participantes estarán ubicados en Monterrey (Cinépolis VIP Galerías y Cinépolis VIP Punto Valle), Guadalajara (Cinépolis VIP Galerías y Cinépolis VIP La Perla), Morelia (Cinépolis VIP Las Américas, la Ciudad de México (Cinépolis VIP Arcos Bosques, Cinépolis VIP Miyana y Cinépolis VIP Mitikah) y Querétaro (Cinépolis VIP La Victoria Latitud y Cinépolis VIP Antea).

La experiencia está diseñada para sumergir a los asistentes en el universo de la película, con platillos que rinden homenaje a escenas icónicas y al ingenio del Doc:

Entrada: Chatarra de laboratorio son crujientes chicken tenders acompañados de salsa de alitas, como si fueran un invento recién salido del taller del Doc Brown.

Plato fuerte: Pizza Rehidratada que es una pizza individual de pepperoni en colaboración con Pizza Hut, evocando la futurista comida de la segunda entrega de la saga.

Postre: Experimento fallido que consiste en un brownie de galleta Oreo que demuestra que incluso los experimentos inesperados pueden tener un resultado delicioso.

Todo esto puede estar acompañados por bebidas temáticas como 1.21 Gigawatts, una mezcla electrizante de Sprite, Powerade y agua mineral, para encender la máquina del tiempo. 1985 Soda, una chispeante combinación de Coca-Cola con helado de limón, que refresca como un viaje directo al Hill Valley original.

Volver al futuro

Estrenada en 1985 y dirigida por Robert Zemeckis, la primera película de Volver al futuro cuenta la historia de Marty McFly, un adolescente que accidentalmente viaja al pasado en un DeLorean modificado por el excéntrico científico Emmett “Doc” Brown.

Al quedar atrapado en 1955, Marty debe asegurarse de que sus padres se conozcan para no alterar el curso de su propia existencia, mientras busca la manera de regresar a su tiempo.

La película se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su mezcla de aventura, ciencia ficción, comedia y entrañables personajes, dando origen a una de las trilogías más icónicas y queridas de la historia del cine.

Para el estreno en formato tradicional, Volver al futuro estará disponible en complejos Cinépolis en más de 90 ciudades de la República Mexicana incluyendo Ciudad de México y Área Metropolitana, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Querétaro, León, Tijuana, Cancún, Mérida, San Luis Potosí, Mexicali, Morelia, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Aguascalientes, Chihuahua, Saltillo y Culiacán, entre muchas otras. Para las funciones en formatos especiales IMAX y 4DX, la película podrá disfrutarse en 31 ciudades, entre ellas Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz, León, Morelia, Villahermosa, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Oaxaca, Chihuahua, Tampico y La Paz.

