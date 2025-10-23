Cineteca FICG: Cartelera del 24 al 26 de octubre

La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) es un espacio dedicado enteramente a la apreciación del arte, la cultura y, por supuesto, el cine mexicano e iberoamericano .

Creada por la Universidad de Guadalajara, semana tras semana las salas de este recinto albergan los mejores cuerpos cinematográficos con el fin de brindar una experiencia única a todos los asistentes que acuden para ver películas que solo ahí se pueden ver.

Más que estrenos, la Cineteca FICG ofrece una amplia variedad de contenidos exclusivos que solo podrás ver en ese lugar, ya que se especializa en piezas independientes, artísticas y experimentales.

Así que, si buscas una alternativa diferente, interesante y divertida este fin de semana, aquí te compartimos las películas y funciones disponibles para disfrutar del 24 al 26 de octubre .

Cartelera completa para este fin de semana

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze

Chainsaw Man llega por primera vez a la pantalla grande con una historia cargada de acción que sigue la trama del anime. Denji, ahora el imparable Chainsaw Man tras fusionarse con su perro-demonio Pochita, se ve envuelto en una nueva y peligrosa guerra entre demonios y cazadores.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 6:15 PM

Domingo 26 de octubre – 5:35 PM

Hamilton

Directo desde Broadway, revive la historia original de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Alexander Hamilton.

Funciones disponibles:

Domingo de 26 de octubre - 4:40PM

Amores Perros

Un accidente fatal conecta tres vidas; un adolescente arriesga todo por la esposa de su hermano, una modelo pierde todo con su amante y un hombre sin hogar enfrenta su pasado. Tras 25 años, el debut legendario de Alejandro González Iñárritu regresa restaurado a la pantalla grande.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 3:00 PM

Domingo 26 de octubre – 7:45 PM

El payaso del maizal

Quinn y su padre llegan a Kettle Springs en busca de un nuevo comienzo, pero encuentran un pueblo fracturado. Mientras la tensión crece entre los locales, un siniestro payaso llamado Frendo comienza a atacar, desatando el verdadero terror.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 8:45 PM

Domingo 26 de octubre – 8:30 PM

Frankenstein

El director ganador del Oscar Guillermo del Toro lleva a la pantalla grande la clásica historia de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante pero arrogante que crea un ser mediante un experimento monstruoso, cuya fatídica hazaña termina en la ruina tanto del creador como de su trágica creación.

Funciones disponibles:

Viernes 24 de octubre – 5:00 PM, 5:15 PM, 5:30 PM, 8:00 PM, 8:15 PM y 8:30 PM

Sábado 25 de octubre – 4:00 PM y 7:00 PM

Domingo 26 de octubre – 3:00 PM y 6:00 PM

La Máquina, The Smashing Machine

The Smashing Machine narra la historia real de la leyenda de las MMA Mark Kerr, quien, en la cima de su carrera, lucha contra la adicción y el caos emocional mientras enfrenta los extremos del éxito dentro y fuera del ring.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 6:00 PM

Una Casa de Dinamita

Cuando un misil de origen desconocido impacta Estados Unidos, la Casa Blanca inicia una carrera contra el tiempo para identificar al responsable y decidir la respuesta adecuada.

Funciones disponibles:

Domingo 26 de octubre – 6:00 PM

Downton Abbey: El gran final

Cuando Mary se ve envuelta en un escándalo público y la familia atraviesa dificultades económicas, los Crawley deben adaptarse mientras una nueva generación toma las riendas de Downton Abbey.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 3:15 PM

Hola Frida

La historia de Frida Kahlo, una niña distinta de Coyoacán que enfrenta las dificultades con imaginación y vive su mundo de manera vibrante y curiosa.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 3:45 PM

Domingo 26 de octubre – 3:20 PM

Mente Maestra

En Massachusetts, hacia 1970, un carpintero desempleado y ladrón de arte aficionado planea su primer gran golpe, pero todo se complica y su vida se desmorona.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 8:25 PM

Domingo 26 de octubre – 1:35 PM

Cacería de Brujas

Una profesora universitaria enfrenta dilemas personales y profesionales cuando un alumno acusa a un colega y un oscuro secreto de su pasado amenaza con revelarse.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 7:15 PM

Domingo 26 de octubre – 8:00 PM

Tesis sobre una domesticación

Una travesti alcanza éxito laboral y personal, construyendo una nueva narrativa que combina ambición, glamour y contradicción.

Funciones disponibles:

Sábado 25 de octubre – 4:40 PM

Domingo 26 de octubre – 8:00 PM

Soy Frankelda

Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX, viaja a su subconsciente para confrontar a los monstruos de sus relatos.

Sábado 25 de octubre – 8:35 PM

Domingo 26 de octubre – 3:10 PM

Recuerda que el costo del boleto general es de $60 pesos, mientras que estudiantes, docentes, egresados de la UdeG y adultos mayores con credencial vigente pagan $40 pesos mexicanos.

