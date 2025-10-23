Cinemex pone boletos a 29 pesos; fechas y salas donde aplica

Cinemex ofrecerá al público próximamente boletos desde 29 y 75 pesos que incluyen beneficios para disfrutar aún más de tu experiencia en salas de cine.

¿En qué fecha Cinemex pondrá boletos a 29 pesos?

De acuerdo con la publicación en la cuenta oficial de Instagram de Cinemex, del 3 al 5 de noviembre el público podrá disfrutar de esta promoción durante todo el día.

A continuación te decimos para qué boletos y salas aplica:

Boletos a 29 pesos: aplica en boleto de sala tradicional y premium, en formatos 2D, 3D y ATMOS.

aplica en boleto de sala tradicional y premium, en formatos 2D, 3D y ATMOS. Boletos a 75 pesos: aplica en boletos de sala Market y Platino, en formatos IMAX y 4D.

Términos y condiciones de la promoción

Antes de adquirir tus boletos, te compartimos los términos y condiciones de esta promoción:

La promoción es válida en compras en punto de venta, web y app.

Está limitada a un número de boletos por transacción.

No es acumulable ni aplica con otras promociones, descuentos, cupones, funciones especiales ni premieres.

No aplica en preventas.

En compras por medio de web y app pueden existir cargos por servicio.

Promoción sujeta a la disponibilidad de la sala.

La promoción está sujeta a cambios sin previo aviso.

Aprovecha esta increíble promoción con precios accesibles en Cinemex, válida en las salas de cine de tu preferencia. Recuerda que la promoción aplica conforme a los términos mencionados anteriormente.

¿Cuáles son los estrenos de Cinemex en noviembre?

Te compartimos cuáles serán los estrenos que podrás disfrutar el próximo mes de noviembre:

NCT Wish 1st Concert Tour ‘Into The Wish: Our Wish’ (En vivo)

El Gran Premio: A toda velocidad

Hollywoodgate

Un buen ladrón

J-Hope Tour 'Hope on the Stage' The Movie

Los ilusionistas 3

Zoopocalipsis

Depredador: Tierras salvajes

Robin: El poseído

Tormento

El último depredador

