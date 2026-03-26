El actor estadounidense, Shia LaBeouf, vuelve a enfrentar problemas legales; esta vez, no por la pelea que protagonizó hace más de un mes en Nueva Orleans, sino por una antigua denuncia en su contra por presunta agresión sexual. De acuerdo con información publicada por TMZ, se trata del pleito que en 2020 inició la rapera británica, FKA Twigs (su entonces pareja), en contra del actor acusándolo de abuso físico, emocional y sexual.

Aunque el caso se resolvió gracias a un acuerdo extrajudicial, casi seis años después ha vuelto a los tribunales, ya que la cantante ahora afirma que LaBeouf está intentando silenciarla.

Esto se sabe sobre el pleito legal

Según los nuevos documentos obtenidos por el medio estadounidense, Twigs sostiene que las cláusulas de confidencialidad incluidas en ese acuerdo no son válidas, ya que no se ajustan a las leyes de California a favor de las víctimas de delitos sexuales, por lo que no pueden ser usadas en su contra.

Y es que, el protagonista de Transformers la está demandado por haber incumplido los términos de confidencialidad por una entrevista en la que habló sobre cómo se encontraba tras lo sucedido con Shia.

"No diría que me siento segura. Me apasiona colaborar con organizaciones para ayudar a las sobrevivientes en todo lo que pueda. Creo que en este momento se trata menos de mí y más de mirar hacia adelante", dijo a The Hollywood Reporter.

En la nueva demanda, la cantante también señala que LaBeouf exige una suma de dinero "exorbitante" , por lo que ella considera su derecho a expresarse. Asimismo, explica que no busca una compensación monetaria, sino que a ninguna otra víctima le arrebaten su voz.

Además, Twigs acusa al actor de llevar a cabo una "campaña de intimidación" mediante el uso del sistema legal, y sostiene que su caso podría sentar un precedente sobre los límites de los acuerdos de confidencialidad en este tipo de denuncias.

Hasta este miércoles, LaBeouf no ha respondido a las acciones legales de su ex.

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