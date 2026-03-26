Prepárate para un fin de semana de aventura donde HBO Max convierte la sala de tu casa en un espacio cinematográfico, pues el próximo 27 de marzo llega un estreno directo de la pantalla grande para asegurarte un día de lleno de entretenimiento.

Te recomendamos: Muere el cineasta Alexander Kluge a los 94 años

Anaconda

Fecha de estreno: 27 de marzo

Como te mencionamos, este fin de semana llega un contenido que se estrenó en cines en 2025, se trata de “Anaconda” dirigido por Tom Gormican, esta propuesta rinde homenaje al clásico de 1997 —protagonizado por Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Owen Wilson— que con el tiempo se consolidó como una película de culto.

Narra la historia de dos amigos atrapados en plena crisis de la mediana edad, interpretados por Jack Black y Paul Rudd, deciden revivir la emoción de su juventud embarcándose en una misión poco común: recrear su película favorita, “Anaconda".

Lo que comienza como un proyecto nostálgico pronto se convierte en una aventura impredecible, cuando se adentran en la selva sin dimensionar los riesgos que les esperan.

La historia combina acción y comedia mientras su improvisado “set de filmación” se transforma en un escenario lleno de peligros reales, con el sello humorístico que caracteriza a ambos protagonistas, la cinta ofrece momentos divertidos y tensos a partes iguales.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Por otro lado, los nuevos episodios de las siguientes series de HBO Max, también llegan esta semana desde el pasado 23 del mes hasta el 29 de marzo de este 2026, para que puedas continuar viendo cómo avanzan tus series favoritas.

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Callate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA