Este jueves 26 de marzo Netflix lanza tres nuevos contenidos. Revisa las historias de cada lanzamiento y elige el mejor para ver después de tus actividades cotidianas, en tu tiempo de distracción y entretenimiento desde tu espacio favorito.

Algo terrible está a punto de suceder

Es una serie de terror, misterio y drama que ya está disponible en Netflix. Es un relato terrorífico sobre una mujer que va a convertirse en esposa. Rachel se casa en cinco días. Junto con su prometido Nicky, se embarca en un viaje por carretera hacia la casa de vacaciones de la familia de él, que se encuentra aislada en un bosque nevado. Allí es donde van a preparar la boda íntima de sus sueños. Todo suena idílico, pero Rachel, que tiene cierta tendencia a la superstición y la paranoia, no puede quitarse de encima la sensación de que algo horrible va a pasar. Sus malos presentimientos, son aderezados con una serie de coincidencias extrañas y sorpresas espeluznantes. Con Camila Morrone, Jennifer Jason Leigh, Adam DiMarco, Ted Levine, Gus Birney, Jeff Wilbusch, Karla Crome.

Detective Hole. ESPECIAL/NETFLIX.

Detective Hole

Es una serie de Noruega de misterio, drama y thriller que ya se puede ver en Netflix. Es una historia policíaca y de misterio protagonizada por el famoso antihéroe Harry Hole. En esta compleja serie dramática, dos policías —y supuestos colegas— trabajan en lados contrarios de la ley. Esta primera temporada muestra a Harry, un detective brillante pero atormentado que lucha contra sus propios demonios, enfrentándose a Tom Waaler, quien es un detective corrupto y su eterno adversario. Mientras ambos transitan por las difusas líneas éticas del sistema judicial, Harry deberá hacer todo lo posible por capturar a un asesino serial y llevar a Waaler ante la justicia antes de que sea demasiado tarde. Con Joel Kinnaman, Pia Tjelta, Tobias Santelmann.

La línea roja. ESPECIAL/NETFLIX.

La línea roja

Es una película tailandesa de drama y thriller que hoy se lanza en Netflix. Tras caer en una estafa telefónica y ante la falta de respuestas de la policía, un grupo de mujeres, decididas a recuperar sus vidas, une fuerzas con un hacker brillante y ponen en marcha una peligrosa operación para desmantelar la red criminal y conseguir justicia por mano propia. Con Nittha Jirayungyurn, Esther Supreeleela, Chutima Maholakul, Todsapol Maisuk, Tonhon Tantivejakul.

XM