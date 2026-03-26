Rosalía habla de su estado de salud tras suspender concierto de Milán

La artista española, Rosalía Vila Tobella, ha enviado la mañana de este jueves un mensaje de tranquilidad a sus seguidores tras el "grave" episodio de intoxicación alimentaria que le obligó a suspender ayer su concierto en Milán, en el norte de Italia.

A través de su perfil de Instagram, la cantante catalana compartió una imagen desde lo que parece ser un centro hospitalario o unidad sanitaria móvil, en la que se la ve descansando en una camilla, con una vía intravenosa pero mostrando el pulgar hacia arriba en señal de recuperación.

"Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán", escribió.

El recital en la capital lombarda de su gira 'LUX Tour' por Europa, tuvo que ser interrumpido algunos minutos después de su inicio.

ESPECIAL/IG/@rosalia.tv

¿Por qué motivo Rosalía canceló su concierto?

Rosalía, que llegó a interpretar temas como 'De Madrugá', confesó al público que se encontraba físicamente "en el suelo" y que había pasado las horas previas vomitando en el camerino, lo que le impedía continuar con el espectáculo.

“Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”.

La cancelación ha generado un revuelo en las redes sociales italianas, donde se han multiplicado los 'memes' y comentarios sobre la brevedad del concierto. Por el momento, la organización del evento en Italia no ha aclarado cuál será el procedimiento a seguir con los asistentes que adquirieron su entrada para el show suspendido.

La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich. Hasta el momento, la siguiente actuación de Rosalía está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, aunque su presencia en la capital española dependerá de su evolución.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

