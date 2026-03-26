Jueves, 26 de Marzo 2026

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Habrá segunda parte de "Everything Everywhere All at Once", con Ryan Gosling

La película ganadora del Oscar en 2023 tendrá su secuela

Por: EFE

Confirman nueva película de

Confirman nueva película de "Everything everywhere all at once" con título y trama pendientes, pero con Ryan Gosling como protagonista. ESPECIAL / HBO Max

La excéntrica multiganadora del Oscar Everything Everywhere All at Once tendrá una segunda parte protagonizada por Ryan Gosling. Daniel Kwan y Daniel Scheinert regresarán a la dirección, todo esto de acuerdo con información del medio Variety.

De acuerdo con el medio, se espera que la producción comience en Los Ángeles este verano, y hasta el momento no se tienen detalles de la trama.

La primera cinta seguía la historia de una mujer inmigrante chino-estadounidense, interpretada por Michelle Yeoh, que enfrenta problemas económicos y familiares. Su vida da un giro inesperado cuando descubre la existencia de múltiples universos y la posibilidad de acceder a distintas versiones de sí misma.

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El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como del público y ganó siete Premios Oscar, entre ellos los de mejor dirección, película y guion en la ceremonia de 2023.

Kwan, Scheinert y Jonathan Wang producirán la cinta, aún sin título, a través de su acuerdo general Playgrounds con Universal, y se prevé que la película se estrene el 19 de noviembre de 2027.

Ese mismo año Gosling también estrenará Star Wars: Starfighter, del director Shawn Levy, un proyecto derivado ('spin-off') ambientado en una galaxia lejana.

Recientemente, el actor de Barbie estrenó la cinta de ciencia ficción Project Hail Mary.

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